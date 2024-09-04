ТЮЗ откроет сезон «Маскарадом»

Свой новый сезон ТЮЗ им. А. А. Брянцева начнет с премьеры спектакля «Маскарад» в постановке главного режиссера театра Сусанны Цирюк.
Пьеса «Маскарад», написанная М. Ю. Лермонтовым в 1835 году, — исключительное явление для своего времени и по способу организации действия, и по уровню драматического напряжения. «Маскарад» можно было бы назвать русским вариантом шекспировского «Отелло». Однако, вместо благородства венецианского мавра, центральный герой, Арбенин, наделен демонической страстью и мощной энергией, которые во многом отражают личность самого Лермонтова. Несмотря на различия в характере героя, финал остается тем же — убийство невинной любящей жены, совершенное под влиянием ревности. Найдется у Лермонтова и свой коварный интриган и подстрекатель, подобный Яго в «Отелло»: им станет господин по фамилии Шприх. Пьеса Лермонтова в значительной степени посвящена исследованию природы зла.
Режиссер Сусанна Цирюк об идее спектакля говорит так: «Наш спектакль — попытка проанализировать острые нравственные проблемы, встающие перед каждым из нас, особенно перед молодыми людьми на пороге «большой» жизни. Способен ли человек управлять своей судьбой? Неизбежно ли наказание за прошлые грехи? Можно ли изолироваться от социума и не зависеть от него? Важно ли быть самим собой или проще жить «под маской», скрывая своё истинное Я?»
Создатели спектакля делают акцент на чувственном восприятии окружающего мира героями: Петербург на сцене ТЮЗа будет скован мистическим льдом, однако в сердцах героев разгорятся нешуточные страсти. Мистическую сторону лермонтовской истории подчеркнут костюмы, в которых классика покроя XIX века будет сочетаться с современным стилем стим-панк.
Показы пройдут 6 и 13 сентября.
16+
Арина Хек