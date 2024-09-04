ТЮЗ откроет сезон «Маскарадом»

Пьеса «Маскарад», написанная М. Ю. Лермонтовым в 1835 году, — исключительное явление для своего времени и по способу организации действия, и по уровню драматического напряжения. «Маскарад» можно было бы назвать русским вариантом шекспировского «Отелло». Однако, вместо благородства венецианского мавра, центральный герой, Арбенин, наделен демонической страстью и мощной энергией, которые во многом отражают личность самого Лермонтова. Несмотря на различия в характере героя, финал остается тем же — убийство невинной любящей жены, совершенное под влиянием ревности. Найдется у Лермонтова и свой коварный интриган и подстрекатель, подобный Яго в «Отелло»: им станет господин по фамилии Шприх. Пьеса Лермонтова в значительной степени посвящена исследованию природы зла.

