Суд в Париже взял Павла Дурова под судебный надзор. Ему предъявили обвинения и запретили выезжать из Франции

Парижский суд поместил сооснователя Telegram Павла Дурова под судебный надзор и запретил покидать территорию Франции. Предприниматель сможет выйти на свободу после того, как внесет залог в размере
Оказавшись на свободе, он будет обязан посещать полицию
Дурову также были предъявлены обвинения в совершении
Помимо этого ему вменяется:
- отказ предоставить информацию или документы, необходимые для осуществления законного доступа к данным;
- предоставление доступа к программам, разработанным для распространения детского порно, группового мошенничества, оборота наркотиков;
- отмывание преступных доходов в составе организованной преступной группы;
- предоставление услуг криптографии с целью обеспечения конфиденциальности без декларации;
- разработка и импорт криптографических средств.
В документе отмечается, что обвинения выдвинули, поскольку Telegram «не реагировал на запросы властей».
Основателя Telegram и «ВКонтакте» задержали в аэропорту Парижа