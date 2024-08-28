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    Суд в Париже взял Павла Дурова под судебный надзор. Ему предъявили обвинения и запретили выезжать из Франции

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    Парижский суд поместил сооснователя Telegram Павла Дурова под судебный надзор и запретил покидать территорию Франции. Предприниматель сможет выйти на свободу после того, как внесет залог в размере 5 миллионов евро. Об этом сообщил канал AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа.

    Оказавшись на свободе, он будет обязан посещать полицию 2 раза в неделю.

    Дурову также были предъявлены обвинения в совершении 6 правонарушений, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Только по этому пункту ему может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 500 000 евро.

    Помимо этого ему вменяется:

    • отказ предоставить информацию или документы, необходимые для осуществления законного доступа к данным;
    • предоставление доступа к программам, разработанным для распространения детского порно, группового мошенничества, оборота наркотиков;
    • отмывание преступных доходов в составе организованной преступной группы;
    • предоставление услуг криптографии с целью обеспечения конфиденциальности без декларации;
    • разработка и импорт криптографических средств.

    В документе отмечается, что обвинения выдвинули, поскольку Telegram «не реагировал на запросы властей».

    Фото: прокуратура Парижа
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    Основателя Telegram и «ВКонтакте» задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Предпринимателя из Петербурга поместили под стражу, ему грозит суд. Его могут обвинить в ряде правонарушений, среди которых отказ от сотрудничества по вопросам финансовых преступлений и киберпреступлений в Telegram. Французская прокуратура 26 августа опубликовала официальное объяснение по делу. В тот же день Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим. В пресс-службе Telegram подчеркивали, что мессенджер соблюдает европейские законы, а его правила модерации контента соответствуют отраслевым стандартам.

    Фото: прокуратура Парижа

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