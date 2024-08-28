Суд в Париже взял Павла Дурова под судебный надзор. Ему предъявили обвинения и запретили выезжать из Франции

Парижский суд поместил сооснователя Telegram Павла Дурова под судебный надзор и запретил покидать территорию Франции. Предприниматель сможет выйти на свободу после того, как внесет залог в размере 5 миллионов евро. Об этом сообщил канал AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Оказавшись на свободе, он будет обязан посещать полицию 2 раза в неделю.