Отсутствие модерации и сотрудничества. Французы назвали дюжину претензий в адрес Telegram и Дурова

Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Уголовное дело, в рамках расследования которого в аэропорту Парижа задержан Павел Дуров, было возбуждено больше месяца назад. И в отношении «неустановленных лиц — руководителей онлайн-платформы». Далее, согласно документу, опубликованному прокуратурой, следует дюжина обвинений.



Почти двое суток после задержания Павла Дурова официальные власти Франции хранили молчание. Первым днем 26 августа высказался президент республики Эммануэль Макрон. Он отказался считать дело политическим, заявив: «Решение остается за судом».

Еще несколько часов потребовались прокуратуре Парижа для того, чтобы выпустить официальное заявление. Итак, по данным ведомства, Павел Дуров, «основатель и директор платформы обмена мгновенными сообщениями Telegram», был арестован и взят под стражу около 20:00 в субботу, 24 августа. Мера была принята в рамках судебного расследования, открытого 8 июля 2024 года по делу, возбужденному в отношении неустановленных руководителей Telegram.

Расследование проводит отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа. В частности, речь идет о соучастии в администрировании платформы «с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой», об отказе в предоставлении данных для прослушивания по запросам властей, соучастии в распространении детской порнографии, наркотиков и мошенничестве. Несколько пунктов обвинения касаются криптографии, позволяющей пользователям оставаться анонимными. (Все пункты обвинений, по которым проводится расследование, читайте здесь.)

«Именно в этих процессуальных рамках Павел Дуров допрашивается следователями», — говорится в сообщении прокуратуры Парижа. Ведомство официально заявляет: содержание под стражей, согласно решению суда, может длиться до 96 часов. То есть у французских следователей есть время до 28 августа. Документ подписан Лор Беккуо лично — первой женщиной, возглавившей прокуратуру Парижа. Пользователи соцсетей всего мира наверняка помнят ее по последним заявлениям. Именно Беккуо призывала туристов не брать дорогие предметы на Олимпиаду, открыто заявив о грядущем росте преступности.

Взятие под стражу Дурова прокомментировал и генеральный секретарь управления по делам несовершеннолетних (Office mineurs; OFMIN) Жан-Мишель Берниго. Ранее СМИ сообщали, что именно это управление выдало ордер на арест основателя Telegram. «Павел Дуров, основатель и генеральный директор мессенджера Telegram, был арестован в субботу, 24 августа. В основе этого лежит отсутствие модерации и сотрудничества со стороны платформы (у которой почти 1 миллиард пользователей), особенно в борьбе с детской преступностью», — написал Берниго на своей странице в социальной сети.

За развитием событий вокруг ареста Павла Дурова пристально следят и в России, и за рубежом. Так, днем в понедельник Еврокомиссия заявила, что со своей стороны готова оказать любое содействие в расследовании, проводимом Парижем. «Еврокомиссия не комментирует отдельные случаи и текущие расследования. Это вопрос к соответствующему государству-члену», — рассказали в ЕК.

За ситуацией с арестом Дурова следит секретариат ООН. «Мы следим за ситуацией, но на данный момент у нас нет комментариев», — сказал официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик (цитата по РИА Новости).

Днем 26 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальных заявлений Парижа. К вечеру неожиданная идея была опубликована в канале Совета по правам человека. Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев на волне обсуждения вопросов безопасного использования западных социальных сетей предложил создать «отечественный, неуязвимый для зарубежных спецслужб мессенджер».

Напомним, что Дурова задержали в Париже около 8 часов вечера в субботу, когда он вышел из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Один из охранников рассказал журналистам, что в момент задержания с Дуровым был охранник и личный ассистент бизнесмена — блондинка, стримерша и криптокоуч Юлия Вавилова, которой 24 года. Причина, по которой Дуров полетел в Париж, возможно зная, что его ждет, удивительна.