Песков прокомментировал задержание Дурова и рассказал, встречался ли с ним Путин в Баку

Прежде чем делать какие-либо заявления относительно задержания основателя Telegram Павла Дурова в Париже, стоит дождаться обвинений. Такую позицию озвучил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 августа.
По словам Пескова, в чем конкретно обвиняют Дурова, пока не известно. «Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет, перед тем, как что-то говорить, нужно дождаться прояснения ситуации, что же именно пытаются инкриминировать Дурову», — приводит его слова телеграм-канал «Вы слушали Маяк».
Не имея представления об официальных обвинениях, было бы «неправильно делать заявления», добавил Песков и предложил дождаться, когда их озвучат — «если до этого дойдет». «После этого уже можно будет делать какие-то предварительные выводы», — сказал он.
На вопрос, встречался ли Владимир Путин с Дуровым во время своего визита в Баку, Песков ответил: «Нет». Президент России посетил Азербайджан 18–19 августа. Дуров был задержан в аэропорту Парижа, куда прилетел из Азербайджана 24 августа.
Предположительно, задержание миллиардера связано с Telegram. По мнению французских силовиков, из-за «отсутствия модерации, отказа от сотрудничества с правоохранительными органами и инструментов, предлагаемых Telegram», таких как одноразовый номер и криптовалюта, Дуров якобы становится «соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества».
В настоящее время основателя Telegram и «ВКонтакте» поместили в миграционную тюрьму в аэропорту Ле Бурже. Сегодня ему продлили срок задержания. Дело Дурова передано прокуратуре Парижа. Посольство России обратилось к властям Франции с требованием обеспечить защиту прав Дурова. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Франция воспринимает его французское гражданство как основное.