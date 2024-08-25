Стало известно, зачем Павел Дуров прилетел в Париж. Вы удивитесь

Задержанный в парижском аэропорту Ле Бурже сооснователь Telegram Павел Дуров планировал провести в столице Франции как минимум вечер, там он собирался поужинать. Об этом 25 августа сообщает РБК со ссылкой на AFP.



Один из охранников рассказал журналистам, что в момент задержания с Дуровым был охранник и та самая блондинка, которая так взволновала пользователей соцсетей. В AFP назвали ее ассистенткой. В воскресенье миллиардер с петербургскими корнями должен будет предстать перед судом.



Один из следователей, с которыми общались корреспонденты AFP, предположил, что Дуров прилетел в Париж «из чувства безнаказанности». «Хватит безнаказанности с Telegram», — заявил собеседник французского СМИ.

