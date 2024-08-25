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    Стало известно, зачем Павел Дуров прилетел в Париж. Вы удивитесь

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    Задержанный в парижском аэропорту Ле Бурже сооснователь Telegram Павел Дуров планировал провести в столице Франции как минимум вечер, там он собирался поужинать. Об этом 25 августа сообщает РБК со ссылкой на AFP.

    Один из охранников рассказал журналистам, что в момент задержания с Дуровым был охранник и та самая блондинка, которая так взволновала пользователей соцсетей. В AFP назвали ее ассистенткой. В воскресенье миллиардер с петербургскими корнями должен будет предстать перед судом.

    Один из следователей, с которыми общались корреспонденты AFP, предположил, что Дуров прилетел в Париж «из чувства безнаказанности». «Хватит безнаказанности с Telegram», — заявил собеседник французского СМИ.

    Павла Дурова задержали накануне во французском аэропорту около 21:00 мск. Бизнесмен прибыл во Францию из Азербайджана вместе с женщиной и телохранителем. Известно, что в 2021 году Павел Дуров стал гражданином страны.

    По данным французских СМИ, правоохранительные органы считают его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram.

    Как пишет французский TF1, Павла Дурова поместили под стражу, а в ближайшее время уже могут доставить в суд.

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