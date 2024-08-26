В Еврокомиссии заявили, что задержание Павла Дурова — дело Франции

Задержание основателя Telegram Павла Дурова — индивидуальное дело Франции. Такое заявление сделала Европейская комиссия РИА Новости 26 августа. От других комментариев в ЕК отказались.
«Еврокомиссия не комментирует отдельные случаи и текущие расследования. Это вопрос к соответствующему государству-члену», — ответили информагентству в ЕК.
Ранее стало известно, что Дурову продлили срок содержания под стражей — еще на 48 часов. Теперь он задержан на 96 часов. После этого Павлу должны предъявить обвинение либо выпустить на свободу. Прокуратура Парижа планирует сделать официальное заявление для прессы сегодня, 26 августа. До этого никаких комментариев от властей не было.
В Кремле высказались о задержании Павла Дурова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не в курсе, в чем конкретно обвиняют основателя Telegram. «Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет, перед тем как что-то говорить, нужно дождаться прояснения ситуации <...>», — отметил Песков.
Миллиардера задержали вечером 24 августа, когда он выходил из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Силовики Франции указывают на «отсутствие модерации, отказ от сотрудничества с правоохранительными органами и инструменты, предлагаемые Telegram (одноразовый номер, криптовалюты и т.д.)». По их мнению, при таком раскладе Дуров становится причастным к незаконному обороту наркотиков, а также преступлениям против детей и мошенничеству.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.