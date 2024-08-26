В Еврокомиссии заявили, что задержание Павла Дурова — дело Франции

Ранее стало известно, что Дурову продлили срок содержания под стражей — еще на 48 часов. Теперь он задержан на 96 часов. После этого Павлу должны предъявить обвинение либо выпустить на свободу . Прокуратура Парижа планирует сделать официальное заявление для прессы сегодня, 26 августа. До этого никаких комментариев от властей не было.

В Кремле высказались о задержании Павла Дурова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не в курсе, в чем конкретно обвиняют основателя Telegram. «Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет, перед тем как что-то говорить, нужно дождаться прояснения ситуации <...>», — отметил Песков.

Миллиардера задержали вечером 24 августа, когда он выходил из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Силовики Франции указывают на «отсутствие модерации, отказ от сотрудничества с правоохранительными органами и инструменты, предлагаемые Telegram (одноразовый номер, криптовалюты и т.д.)». По их мнению, при таком раскладе Дуров становится причастным к незаконному обороту наркотиков, а также преступлениям против детей и мошенничеству.

