Le Monde: у МИД Франции появились претензии к «выдающемуся гражданству» Павла Дурова

Министерство иностранных дел Франции разбирается в процедуре получения гражданства основателем Telegram Павлом Дуровым — в ведомстве появились претензии к выполнению условий для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину». Об этом 28 августа пишет Le Monde.



В 2021 году Дуров получил паспорт как «почетный иностранец», который «способствует влиянию Франции». МИД посчитал, что условия для этого выполнены не были.



Отмечается, что Дуров подтвердил владение французским языком, и ему оставалось показать, что он способствует повышению «влияния Франции». Обычно, как говорится в публикации, натурализацию влиятельных иностранцев запрашивают высокопоставленные чиновники для получения выгоды от предоставления гражданства. При этом он в 2021 году начал подвергаться критике из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями ЕС и сам нелестно высказывался о руководстве Франции после терактов 2015 года.



На практике инициаторами предоставления «выдающегося гражданства» — зачастую в обход некоторых процедур — выступают министры или глава государства, заинтересованные в новом гражданине.



Как стало известно ранее, Дуров до получения паспорта несколько раз встречался с Эммануэлем Макроном, что упоминалось в заявлении бизнесмена на получение гражданства.

The Wall Street Journal писала, что Дуров просил Макрона дать ему гражданство Франции во время встречи в 2018 году.

