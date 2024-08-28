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Общество Le Monde: у МИД Франции появились претензии к «выдающемуся гражданству» Павла Дурова

Le Monde: у МИД Франции появились претензии к «выдающемуся гражданству» Павла Дурова

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4 комментария

Министерство иностранных дел Франции разбирается в процедуре получения гражданства основателем Telegram Павлом Дуровым — в ведомстве появились претензии к выполнению условий для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину». Об этом 28 августа пишет Le Monde.

В 2021 году Дуров получил паспорт как «почетный иностранец», который «способствует влиянию Франции». МИД посчитал, что условия для этого выполнены не были.

Отмечается, что Дуров подтвердил владение французским языком, и ему оставалось показать, что он способствует повышению «влияния Франции». Обычно, как говорится в публикации, натурализацию влиятельных иностранцев запрашивают высокопоставленные чиновники для получения выгоды от предоставления гражданства. При этом он в 2021 году начал подвергаться критике из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями ЕС и сам нелестно высказывался о руководстве Франции после терактов 2015 года.

На практике инициаторами предоставления «выдающегося гражданства» — зачастую в обход некоторых процедур — выступают министры или глава государства, заинтересованные в новом гражданине.

Как стало известно ранее, Дуров до получения паспорта несколько раз встречался с Эммануэлем Макроном, что упоминалось в заявлении бизнесмена на получение гражданства.

The Wall Street Journal писала, что Дуров просил Макрона дать ему гражданство Франции во время встречи в 2018 году.

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Арест Дурова Гражданство Эммануэль Макрон Франция Паспорт Почетный гражданин
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Комментарии
4
Сила в Правде!!
28 августа 2024, 23:33
у паши на лбу написано фсб вот ведь чудаки... хе-хе.
Су Люк Ын
28 августа 2024, 23:48
да, у Меня тоже возникли некие Вопросики!
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