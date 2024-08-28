WSJ: Макрон на обеде с Дуровым предлагал перенести Telegram в Париж. До этого спецслужбы взломали его телефон

За шесть лет до задержания во Франции основатель Telegram Павел Дуров был в совершенно другой ситуации: обедал с президентом Эммануэлем Макроном. Об этом 28 августа пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По данным издания, в 2018 году Макрон во время обеда пригласил Дурова перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, от чего Дуров отказался. Тогда же, по словам источника, обсуждалось предоставление Дурову французского гражданства. В итоге выходец из Петербурга получил его в 2021 году.



Кроме того, WSJ сообщает, что в 2017 году спецслужбы Франции и ОАЭ в ходе совместной операции взломали iPhone Дурова, поскольку французская служба безопасности была обеспокоена предполагаемым использованием мессенджера для вербовки боевиков и планирования атак исламских террористов. По словам одного из источников, Telegram много лет игнорировал судебные постановления и повестки — они «накапливались на редко проверяемом адресе электронной почты компании».

Основателя Telegram и «ВКонтакте» задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Предпринимателя из Петербурга поместили под стражу, ему грозит суд. Его могут обвинить в ряде правонарушений, среди которых отказ от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram. Французская прокуратура 26 августа опубликовала официальное объяснение по делу. В тот же день Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим. В пресс-службе Telegram подчеркивали, что мессенджер соблюдает европейские законы, а его правила модерации контента соответствуют отраслевым стандартам.

