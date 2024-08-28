Стало известно, когда Hamster Kombat выйдет на биржу

Листинг связанной с игрой Hamster Kombat криптовалюты запланирован на 26 сентября. Об этом разработчики игры 28 августа сообщили в официальном телеграм-канале.
Листинг — это процедура, в результате которой токены станут доступны для торговли на биржах. Одновременно с этим команда проекта собирается провести airdrop. Так называется процесс раздачи криптовалюты потенциальным инвесторам или пользователям. Разработчики ранее отмечали, что при этом будут учитываться действия пользователей в игре.
Игра Hamster Kombat появилась в Telegram в конце марта 2024 года и к лету обрела большую популярность, в том числе среди русскоязычной аудитории. Игроку предлагается просто кликать на мультяшного хомяка и получать за это виртуальные монеты. Интерес подогревала перспектива превращения игровых денег в криптовалютные токены и монеты. Ранее этот путь успешно прошел проект Notcoin.
Создателями игры СМИ называют IT-предпринимателей Александра Зеленщикова, Александра Пасечника и петербуржца Эдуарда Гуриновича. Последний известен как сооснователь сервисов Carprice и Carmoney, инвестор многих проектов, в том числе блокчейн-платформы Expload, которая разрабатывает и распространяет игры.
В июле Гуринович зарегистрировал права на товарный знак Hamster Kombat. Сам он сообщил, что такое право ему дала команда проекта из-за нарастающей активности мошенников. Предприниматель также отвечает за продажу рекламы для российского региона. После этого пользователи игры заметили в ней рекламу крупного российского банка. Аудитория проекта превышает 250 миллионов игроков.
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