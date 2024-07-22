Бизнесмен из Петербурга зарегистрировал права на бренд Hamster Kombat в России

Предприниматель из Петербурга Эдуард Гуринович зарегистрировал в Роспатенте товарный знак Hamster Kombat. Как пояснил он сам 22 июля, такое право ему дала команда проекта из-за нарастающей активности мошенников. При этом заявка была направлена в ведомство еще в конце мая.

Как следует из информации Роспатента , на которую обратили внимание российские СМИ и телеграм-каналы, Гуринович обратился в службу 31 мая. Объектом интеллектуальной собственности стало словосочетание Hamster Kombat. Использовать его предлагалось на широком круге товаров. 5 июля ведомство приняло решение о регистрации.

Пресса обратила на это внимание 22 июля. До этого СМИ и телеграм-каналы называли Гуриновича причастным к созданию одноименной игры, однако сам бизнесмен это не комментировал. В понедельник он прервал молчание и заявил, что стал эксклюзивным партнером Hamster Kombat в России.

«Мы выкупили права на торговую марку и будем отвечать за работу с местным коммьюнити», — написал предприниматель в телеграм-канале. Решение о регистрации торговой марки он связал с активностью мошенников.

«Команда проекта дала нам право официально зарегистрировать товарный знак «HAMSTER KOMBAT» из-за нарастающей волны мошенников по всему миру. Российские игроки часто подвергались фишинговым атакам и обману мошенников, и даже сейчас мы продолжаем с этим бороться», — объяснил Гуринович.

Также он добавил, что его команда будет отвечать за продажу рекламы для российского региона. Аудитория проекта, по его словам, составила 250 миллионов игроков за 4 месяца.