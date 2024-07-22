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    Бизнесмен из Петербурга зарегистрировал права на бренд Hamster Kombat в России

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    5 комментариев
    Фото: Zuma\TASS
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    Предприниматель из Петербурга Эдуард Гуринович зарегистрировал в Роспатенте товарный знак Hamster Kombat. Как пояснил он сам 22 июля, такое право ему дала команда проекта из-за нарастающей активности мошенников. При этом заявка была направлена в ведомство еще в конце мая.

    Как следует из информации Роспатента, на которую обратили внимание российские СМИ и телеграм-каналы, Гуринович обратился в службу 31 мая. Объектом интеллектуальной собственности стало словосочетание Hamster Kombat. Использовать его предлагалось на широком круге товаров. 5 июля ведомство приняло решение о регистрации.

    Пресса обратила на это внимание 22 июля. До этого СМИ и телеграм-каналы называли Гуриновича причастным к созданию одноименной игры, однако сам бизнесмен это не комментировал. В понедельник он прервал молчание и заявил, что стал эксклюзивным партнером Hamster Kombat в России.

    «Мы выкупили права на торговую марку и будем отвечать за работу с местным коммьюнити», — написал предприниматель в телеграм-канале. Решение о регистрации торговой марки он связал с активностью мошенников.

    «Команда проекта дала нам право официально зарегистрировать товарный знак «HAMSTER KOMBAT» из-за нарастающей волны мошенников по всему миру. Российские игроки часто подвергались фишинговым атакам и обману мошенников, и даже сейчас мы продолжаем с этим бороться», — объяснил Гуринович.

    Также он добавил, что его команда будет отвечать за продажу рекламы для российского региона. Аудитория проекта, по его словам, составила 250 миллионов игроков за 4 месяца.

    Игра Hamster Kombat появилась в Telegram в конце марта 2024 года. Игроку предлагается кликать на мультяшного хомяка и получать за это виртуальные монеты в надежде, что со временем они превратятся в криптовалюту по аналогии с проектом Notcoin. Создателями игры СМИ называют IT-предпринимателей Эдуарда Гуриновича, Александра Зеленщикова и Александра Пасечника. Первого в прессе прозвали «серийным предпринимателем».

    Эдуарду Гуриновичу 33 года. Он из Петербурга, зарегистрирован в городе как индивидуальный предприниматель, также ему принадлежат доли в московских фирмах «Лигал Фёрст» и «Трак-прайс.ру». Бизнесмен известен как сооснователь Carprice и Carmoney и инвестор многих проектов. В том числе он вкладывался в проект Expload — это блокчейн-платформа, которая разрабатывает и распространяет игры. Участник рейтинга Forbes «30 до 30» за 2019 год.

    На звонок «Фонтанки» Гуринович не ответил.

    Фото: Zuma\TASS

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