Четвертый энергоблок Курской АЭС выведен в ремонт

Четвертый энергоблок Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба атомной станции.

На мощности, установленной диспетчерским графиком, остается работать энергоблок № 3 .

Энергоблоки № 1 и 2 остаются в режиме эксплуатации без генерации, поскольку их установленный срок работы истек.



Радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не превышает естественных фоновых значений, отметили в пресс-службе.

