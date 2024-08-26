Четвертый энергоблок Курской АЭС выведен в ремонт

Четвертый энергоблок Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации. Об этом
На мощности, установленной диспетчерским графиком, остается работать
Энергоблоки
Радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не превышает естественных фоновых значений, отметили в пресс-службе.
Курская АЭС — атомная электростанция, расположенная в городе Курчатове,
Президент РФ Владимир Путин на прошедшем 22 августа совещании заявил, что ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсетях сообщил, что