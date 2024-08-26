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    Четвертый энергоблок Курской АЭС выведен в ремонт

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    Четвертый энергоблок Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба атомной станции.

    На мощности, установленной диспетчерским графиком, остается работать энергоблок № 3.

    Энергоблоки № 1 и 2 остаются в режиме эксплуатации без генерации, поскольку их установленный срок работы истек.

    Радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не превышает естественных фоновых значений, отметили в пресс-службе.

    Курская АЭС — атомная электростанция, расположенная в городе Курчатове, в 40 км к западу от Курска на берегу реки Сейм.

    Президент РФ Владимир Путин на прошедшем 22 августа совещании заявил, что ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсетях сообщил, что 27 августа возглавит миссию ведомства и посетит Курскую АЭС и Курчатов.

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    Курская АЭСЭнергоблокВСУРемонтПутинРафаэль Гросси
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