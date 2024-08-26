Ситуация серьезная: Гросси решился на поездку на Курскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсетях заявил, что 27 августа возглавит миссию ведомства и посетит Курскую АЭС и Курчатов. Самолет полетит из Вены в Россию.



«Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю завтрашнюю миссию», — сообщил Гросси в соцсетях.



Поездка Гросси в Россию связана с «серьезной ситуацией». По его словам, организация планирует провести независимую оценку ситуации на Курской АЭС.



В понедельник, 26 августа, Гросси дал интервью изданию Financial Times, в котором выразил опасения из-за возросшей угрозы распространения ядерного оружия. По его словам, это происходит из-за напряженных отношений между Россией, США и Китаем, а также конфликта на Ближнем Востоке.

