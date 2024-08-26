Ситуация серьезная: Гросси решился на поездку на Курскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсетях заявил, что 27 августа возглавит миссию ведомства и посетит Курскую АЭС и Курчатов. Самолет полетит из Вены в Россию.
«Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю завтрашнюю миссию», — сообщил Гросси в соцсетях.
Поездка Гросси в Россию связана с «серьезной ситуацией». По его словам, организация планирует провести независимую оценку ситуации на Курской АЭС.
В понедельник, 26 августа, Гросси дал интервью изданию Financial Times, в котором выразил опасения из-за возросшей угрозы распространения ядерного оружия. По его словам, это происходит из-за напряженных отношений между Россией, США и Китаем, а также конфликта на Ближнем Востоке.
Напомним, визит миссии МАГАТЭ на Курскую АЭС готовится на фоне попыток ВСУ атаковать российские объекты ядерной энергетики. Последняя из них произошла в ночь на 23 августа, когда дрон-камикадзе попытался ударить по электростанции в Курчатове, а другой дрон был сбит на подлете к Курской АЭС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС называла атаку актом ядерного терроризма, которая требует незамедлительной реакции МАГАТЭ.