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    Ситуация серьезная: Гросси решился на поездку на Курскую АЭС

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    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсетях заявил, что 27 августа возглавит миссию ведомства и посетит Курскую АЭС и Курчатов. Самолет полетит из Вены в Россию.

    «Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю завтрашнюю миссию», — сообщил Гросси в соцсетях.

    Поездка Гросси в Россию связана с «серьезной ситуацией». По его словам, организация планирует провести независимую оценку ситуации на Курской АЭС.

    В понедельник, 26 августа, Гросси дал интервью изданию Financial Times, в котором выразил опасения из-за возросшей угрозы распространения ядерного оружия. По его словам, это происходит из-за напряженных отношений между Россией, США и Китаем, а также конфликта на Ближнем Востоке.

    Напомним, визит миссии МАГАТЭ на Курскую АЭС готовится на фоне попыток ВСУ атаковать российские объекты ядерной энергетики. Последняя из них произошла в ночь на 23 августа, когда дрон-камикадзе попытался ударить по электростанции в Курчатове, а другой дрон был сбит на подлете к Курской АЭС.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС называла атаку актом ядерного терроризма, которая требует незамедлительной реакции МАГАТЭ.

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