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    ТАСС: дрон-камикадзе атаковал Курскую АЭС

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    30 комментариев

    Ночью 23 августа противник попытался атаковать дроном-камикадзе атомную электростанцию в Курчатове, беспилотник сбит у Курской АЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    «Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит в непосредственной близости от курчатовской АЭС российскими средствами радиоэлектронной борьбы», — сказал собеседник агентства.

    По словам источника, украинский дрон обнаружен неподалеку от хранилища отработанного ядерного топлива Курской АЭС.

    «Боевая часть дрона — кумулятивная, представляет собой головную часть от выстрела противотанковой гранаты», — отметил источник.

    Станция работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, рассказали ТАСС в «Росэнергоатоме».

    Представитель МИД Мария Захарова в беседе с агентством назвала атаку актом ядерного терроризма, которая требует незамедлительной реакции МАГАТЭ.

    Напомним, на следующей неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается посетить Курскую АЭС, а затем Киев.

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    Комментарии 30

    VKuser17419822123 Авг 2024 в 12:17
    К дрону была привязана визитка Яроша?
    +0−0
    AndrewBarsik23 Авг 2024 в 11:52
    Интересно - как определили, что дрон - украинский?
    +0−0
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