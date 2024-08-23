ТАСС: дрон-камикадзе атаковал Курскую АЭС

Ночью 23 августа противник попытался атаковать дроном-камикадзе атомную электростанцию в Курчатове, беспилотник сбит у Курской АЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит в непосредственной близости от курчатовской АЭС российскими средствами радиоэлектронной борьбы», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, украинский дрон обнаружен неподалеку от хранилища отработанного ядерного топлива Курской АЭС.
«Боевая часть дрона — кумулятивная, представляет собой головную часть от выстрела противотанковой гранаты», — отметил источник.
Станция работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, рассказали ТАСС в «Росэнергоатоме».
Представитель МИД Мария Захарова в беседе с агентством назвала атаку актом ядерного терроризма, которая требует незамедлительной реакции МАГАТЭ.
Напомним, на следующей неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается посетить Курскую АЭС, а затем Киев.