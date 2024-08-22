Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС, а после поедет в Киев

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о планах посетить Киев сразу после визита в Курскую область. Его поездка на Курскую АЭС должна состояться в начале следующей недели, сообщило Bloomberg TV.
Во время поездки в Киев Гросси планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить атаки на станцию. Глава МАГАТЭ назвал очень серьезным риск повреждения Курской АЭС из-за действий ВСУ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ по поездке Гросси в Курскую область, пишут РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин на прошедшем 22 августа совещании заявил, что минувшей ночью ВСУ снова попытались атаковать Курскую АЭС.