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    Путин: ночью ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС

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    Владимир Путин заявил о ночных попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС. Об этом президент России рассказал в четверг, 22 августа, на совещании по приграничью с членами правительства и главами российских регионов.

    «Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции», — сказал Путин.

    Кроме того, президент отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано о случившемся. На Курской АЭС ожидаются специалисты для оценки ситуации.

    Также на совещании обсуждался вопрос эвакуации местных жителей из Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что из области выехали 133 тысячи человек. Он отметил, что в Курской области есть необходимый запас лекарств и достаточное количество крови. А присутствующий на совещании первый вице-премьер Денис Мантуров добавил, что часть школьников из приграничных территорий перейдет на дистанционное обучение.

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    Курская областьКурская АЭС
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