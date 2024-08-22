Путин: ночью ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС

Владимир Путин заявил о ночных попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС. Об этом президент России рассказал в четверг, 22 августа , на совещании по приграничью с членами правительства и главами российских регионов.

«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции», — сказал Путин.

Кроме того, президент отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано о случившемся. На Курской АЭС ожидаются специалисты для оценки ситуации.