Из Курской области выехало 133 тысячи человек, 8 районов попали в зону отселения

Из Курской области выехали 133 тысячи человек. В зону отселения попали восемь районов региона, всего на их территории проживает более 152 тысяч человек. Об этом 22 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в приграничных регионах. Его слова приводит пресс-служба Кремля.



Смирнов добавил, что в Курской области есть необходимый запас лекарств и достаточное количество крови, отмечает РИА Новости.

