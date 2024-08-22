    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, южн

    756мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.69eur101.95

    Боевые действия

    Из Курской области выехало 133 тысячи человек, 8 районов попали в зону отселения

    1827
    10 комментариев

    Из Курской области выехали 133 тысячи человек. В зону отселения попали восемь районов региона, всего на их территории проживает более 152 тысяч человек. Об этом 22 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в приграничных регионах. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

    Смирнов добавил, что в Курской области есть необходимый запас лекарств и достаточное количество крови, отмечает РИА Новости.

    Присутствующий на совещании первый вице-премьер Денис Мантуров также добавил, что часть школьников из приграничных территорий перейдёт на дистанционное обучение.

    «Завершается сбор информации по готовности школ, находящихся вне зоны обострения», — приводит слова Мантурова РИА Новости.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close