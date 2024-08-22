Из Курской области выехало 133 тысячи человек, 8 районов попали в зону отселения

Из Курской области выехали 133 тысячи человек. В зону отселения попали восемь районов региона, всего на их территории проживает более
Смирнов добавил, что в Курской области есть необходимый запас лекарств и достаточное количество крови, отмечает РИА Новости.
Присутствующий на совещании первый вице-премьер Денис Мантуров также добавил, что часть школьников из приграничных территорий перейдёт на дистанционное обучение.
«Завершается сбор информации по готовности школ, находящихся вне зоны обострения», — приводит слова Мантурова РИА Новости.