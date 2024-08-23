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    «Террористы — это их сукины дети». Генпрокурор высказался о подрывах «Северных потоков»

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    1 комментарий

    Генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью журналисту Сергею Минаеву, опубликованному 23 августа, прокомментировал подрывы газопроводов «Северный поток». Он подчеркнул, что ни Германия, ни Дания, ни Швеция фактически не проводили расследований. Он обязаны обязаны установить виновных, но, по словам Краснова, «этого не происходит». Видео публикует телеграм-канал Генпрокуратуры.

    «Террористы — это сукины дети, будем так говорить, но это их сукины дети. Это пример политических решений, здесь нет юриспруденции», — отмечает Краснов.

    Генпрокуратура России

    Газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», находящиеся на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря, были подорваны в сентябре 2022 года. Российская генпрокуратура назвала оба инцидента терактами. Недавно издание The Wall Street Journal утверждало, что приказ о подрыве отдал экс-главком ВСУ Валерий Залужный, сам он это отрицает. 14 августа европейские СМИ сообщили, что Германия объявила в розыск украинского инструктора по дайвингу Владимира З — по версии немецких следователей, он был одним из тех, кто заложил взрывное устройство на газопроводах. 19 августа стало известно, что Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков».

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    Игорь КрасновСеверный потокПодрыв газопроводов
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    Комментарии 1

    27457303823 Авг 2024 в 09:41
    Так Германия же всех нашла и установила?Яхта Андромеда и украинский экипаж из дайверов и водолазов?И даже выдала ордер на их арест?А они скрылись на украине?Что еще надо то?
    +3−0
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