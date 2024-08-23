«Террористы — это их сукины дети». Генпрокурор высказался о подрывах «Северных потоков»

Генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью журналисту Сергею Минаеву, опубликованному 23 августа, прокомментировал подрывы газопроводов «Северный поток». Он подчеркнул, что ни Германия, ни Дания, ни Швеция фактически не проводили расследований. Он обязаны обязаны установить виновных, но, по словам Краснова, «этого не происходит». Видео публикует телеграм-канал Генпрокуратуры.



«Террористы — это сукины дети, будем так говорить, но это их сукины дети. Это пример политических решений, здесь нет юриспруденции», — отмечает Краснов.

