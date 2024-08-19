Россия предъявила Германии претензии по расследованию диверсии на «Северных потоках»

Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков», сообщает РИА Новости со ссылкой на директора третьего европейского департамента МИД РФ Олега Тяпкина. По словам дипломата, Россия напомнила Германии и другим странам, что обязательства, вытекающие из антитеррористических конвенций ООН, нужно выполнять.



«На этот счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и Берлину», — заявил он.



Олег Тяпкин заметил, что Германия объявила в розыск одного из возможных исполнителей подрыва «Северных потоков». Он, как и остальные участники операции, является гражданином Украины.

