Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков», сообщает РИА Новости со ссылкой на директора третьего европейского департамента МИД РФ Олега Тяпкина. По словам дипломата, Россия напомнила Германии и другим странам, что обязательства, вытекающие из антитеррористических конвенций ООН, нужно выполнять.
«На этот счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и Берлину», — заявил он.
Олег Тяпкин заметил, что Германия объявила в розыск одного из возможных исполнителей подрыва «Северных потоков». Он, как и остальные участники операции, является гражданином Украины.
Однако, сообщил дипломат, в немецких СМИ пишут, что исполнители не связаны с каким-либо государством. Тяпкин уверен, что немецкое следствие будет закрыто и заказчиков подрывов «Северных потоков» не найдут. Россия против такого положения дел. Москва добивается переговоров, однако все будет зависеть от реакции Запада.
Напомним, недавно издание The Wall Street Journal утверждало, что приказ подорвать «Северные потоки» отдал Валерий Залужный. Однако сам экс-главком ВСУ это отрицает. Предположения об обратном он назвал провокацией.
14 августа европейские СМИ сообщили, что Германия объявила в розыск украинского инструктора по дайвингу Владимира З. По версии немецких следователей, он был одним из тех, кто заложил взрывное устройство на газопроводах.