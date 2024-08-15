WSJ: приказ подорвать «Северные потоки» отдал Залужный. Он сам это отрицает

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва «Северных потоков». Залужный занимался его реализацией. Распоряжения экс-главкома ВСУ были устными, чтобы не было доказательств. Позже США вмешались в ситуацию: ЦРУ требовало, чтобы операцию остановили. Президент Украины заявил об этом Залужному, но бывший главнокомандующий ВСУ проигнорировал требование. При этом в изначальный план внесли корректировки.

Приказ о подрыве газопроводов « Северный поток — 1 » и « Северный поток — 2 » отдал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, утверждает издание The Wall Street Journal 14 августа , ссылаясь на анонимные американские, украинские и европейские источники.

Четыре высокопоставленных представителя силовых структур Украины, связанные, как утверждает The Wall Street Journal, с подрывом «Северных потоков» или имевшие доступ к информации об операции, заявили изданию, что газопроводы рассматривались как «законные цели».

Однако Валерий Залужный в текстовой переписке с изданием отверг причастность к подрыву «Северных потоков». По его словам, он ничего не знал об этой операции, а любые предположения об обратном являются «простой провокацией». Залужный добавил, что ВСУ не уполномочены проводить зарубежные миссии. Как итог, он не мог быть замешан в подобных операциях. Отметим, сейчас Валерий Залужный — посол Украины в Великобритании.

Также издание отмечает, что сейчас немецкие следователи собирают доказательства против Залужного и его помощников, и результаты расследования могут перевернуть отношения между Украиной и Германией.

