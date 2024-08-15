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    WSJ: приказ подорвать «Северные потоки» отдал Залужный. Он сам это отрицает

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    Приказ о подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» отдал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, утверждает издание The Wall Street Journal 14 августа, ссылаясь на анонимные американские, украинские и европейские источники.

    По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва «Северных потоков». Залужный занимался его реализацией. Распоряжения экс-главкома ВСУ были устными, чтобы не было доказательств. Позже США вмешались в ситуацию: ЦРУ требовало, чтобы операцию остановили. Президент Украины заявил об этом Залужному, но бывший главнокомандующий ВСУ проигнорировал требование. При этом в изначальный план внесли корректировки.

    Четыре высокопоставленных представителя силовых структур Украины, связанные, как утверждает The Wall Street Journal, с подрывом «Северных потоков» или имевшие доступ к информации об операции, заявили изданию, что газопроводы рассматривались как «законные цели».

    Однако Валерий Залужный в текстовой переписке с изданием отверг причастность к подрыву «Северных потоков». По его словам, он ничего не знал об этой операции, а любые предположения об обратном являются «простой провокацией». Залужный добавил, что ВСУ не уполномочены проводить зарубежные миссии. Как итог, он не мог быть замешан в подобных операциях. Отметим, сейчас Валерий Залужный — посол Украины в Великобритании.

    Также издание отмечает, что сейчас немецкие следователи собирают доказательства против Залужного и его помощников, и результаты расследования могут перевернуть отношения между Украиной и Германией.

    Напомним, 14 августа европейские издания сообщили, что Германия выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу. Немецкие следователи считают, что гражданин Украины Владимир З. был одним из водолазов, которые заложили взрывчатку на газопроводах. Сейчас он живет в Польше.

    Газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», находящиеся на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря, были взорваны в сентябре 2022 года. Генпрокуратура РФ назвала оба инцидента терактами.

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