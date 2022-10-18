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    Expressen показала фотографии поврежденной части «Северного потока»

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    Шведская газета Expressen опубликовала фотографии поврежденного участка «Северного потока». Как 18 октября пишет издание, именно здесь произошли взрывы на глубине 80 метров ниже поверхности Балтийского моря.

    Подводная камера фиксировала длинные трещины на морском дне, прежде чем они достигли армированной бетоном стальной трубы, разорванной в результате произошедшего.

    «После взрыва, сила которого составила 2,3 балла по шкале Рихтера, исчезло не менее пятидесяти метров газопровода», — утверждается в публикации.

    Ранее WSJ узнала выводы немецких следователей о взрывах на «Северных потоках». Они не смогли установить, кто стоит за аварией на газопроводах.

    В конце сентября на «Северных потоках» в Балтийском море произошли взрывы. На Западе и в России выдвигали предположения о диверсии.

    Президент РФ Владимир Путин 30 сентября заявил, что к диверсиям на «Северных потоках» причастны англосаксы. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям», — сказал он. Также глава государства назвал подрыв актом международного терроризма.

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