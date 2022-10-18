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    WSJ узнала выводы немецких следователей о взрывах на «Северных потоках»

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    Немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», вероятно, являются саботажем. Об этом 17 октября сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц, знакомых с результатами расследования.

    Они не смогли установить, кто стоит за аварией на газопроводах, но исходят из того, по словам источников издания, что к ней может быть причастна Россия.

    В конце сентября на «Северных потоках» в Балтийском море произошли взрывы. На Западе и в России выдвигали предположения о диверсии.

    Президент РФ Владимир Путин 30 сентября заявил, что к диверсиям на «Северных потоках» причастны англосаксы. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям», — сказал он. Также глава государства назвал подрыв актом международного терроризма.

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