WSJ узнала выводы немецких следователей о взрывах на «Северных потоках»

Немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», вероятно, являются саботажем. Об этом 17 октября сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц, знакомых с результатами расследования.



Они не смогли установить, кто стоит за аварией на газопроводах, но исходят из того, по словам источников издания, что к ней может быть причастна Россия.



В конце сентября на «Северных потоках» в Балтийском море произошли взрывы. На Западе и в России выдвигали предположения о диверсии.

