Onet: водолаз, подозреваемый в подрыве «Северных потоков», бежал из Польши на Украину

Украинский водолаз Владимир З., которого подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток», бежал из Польши на Украину в начале июля. Об этом 14 августа сообщает польский новостной портал Onet, ссылаясь на сообщение пресс-секретаря генпрокурора Польши Анны Адамяк.

«В начале июля мужчина пересек польско-украинскую границу», — приводит слова Адамяк Onet.



Отмечается, что Владимир З. жил в небольшом городе Прушкуве близ Варшавы. Однако, когда польские спецслужбы пришли за водолазом в середине июня, на предполагаемом месте жительства его не было. Позже стало известно о его побеге на Украину.