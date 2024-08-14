Onet: водолаз, подозреваемый в подрыве «Северных потоков», бежал из Польши на Украину

Украинский водолаз Владимир З., которого подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток», бежал из Польши на Украину в начале июля. Об этом
«В начале июля мужчина пересек польско-украинскую границу», — приводит слова Адамяк Onet.
Отмечается, что Владимир З. жил в небольшом городе Прушкуве близ Варшавы. Однако, когда польские спецслужбы пришли за водолазом в середине июня, на предполагаемом месте жительства его не было. Позже стало известно о его побеге на Украину.
В среду, 14 августа, несколько европейских изданий сообщили, что Германия выдала европейский ордер на арест украинского инструктора по дайвингу. По версии немецких следователей, гражданин Украины
Напомним, что в сентябре 2022 года газопроводы «