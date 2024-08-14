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    Onet: водолаз, подозреваемый в подрыве «Северных потоков», бежал из Польши на Украину

    1959
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    Украинский водолаз Владимир З., которого подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток», бежал из Польши на Украину в начале июля. Об этом 14 августа сообщает польский новостной портал Onet, ссылаясь на сообщение пресс-секретаря генпрокурора Польши Анны Адамяк.

    «В начале июля мужчина пересек польско-украинскую границу», — приводит слова Адамяк Onet.

    Отмечается, что Владимир З. жил в небольшом городе Прушкуве близ Варшавы. Однако, когда польские спецслужбы пришли за водолазом в середине июня, на предполагаемом месте жительства его не было. Позже стало известно о его побеге на Украину.

    В среду, 14 августа, несколько европейских изданий сообщили, что Германия выдала европейский ордер на арест украинского инструктора по дайвингу. По версии немецких следователей, гражданин Украины Владимир З., проживавший в Польше, был одним из водолазов, которые в сентябре 2022 года заложили взрывные устройства на трубопроводах, идущих из России в Германию по дну Балтийского моря. Кроме того, стало известно о еще двух водолазах с Украины, мужчине и женщине. Однако ордера на их арест пока не выданы.

    Напомним, что в сентябре 2022 года газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря были повреждены взрывами. Тогда Генеральная прокуратура РФ направила запросы компетентным органам США, Франции, Германии, Кипра и определила оба инцидента как теракты.

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