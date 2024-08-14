Reuters: Германия выдала ордер на арест украинского водолаза в рамках расследования подрыва «Северных потоков»

Германия выдала европейский ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который, предположительно, входил в группу, взорвавшую газопроводы «Северный поток». Об этом 14 августа сообщает Reuters, а также газеты SZ и Die Zeit и телеканал ARD со ссылкой на неназванные источники.

По версии немецких следователей, гражданин Украины, Владимир З. , проживавший в Польше, был одним из водолазов, которые в сентябре 2022 года заложили взрывные устройства на трубопроводах, идущих из России в Германию по дну Балтийского моря. В настоящий момент подозреваемый уже покинул Польшу, и его местонахождение неизвестно. Впрочем, журналисты смогли дозвониться до Владимира З. , и в разговоре с ними тот заявил, что не причастен к взрывам.

