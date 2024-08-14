Reuters: Германия выдала ордер на арест украинского водолаза в рамках расследования подрыва «Северных потоков»

Германия выдала европейский ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который, предположительно, входил в группу, взорвавшую газопроводы «Северный поток». Об этом
По версии немецких следователей, гражданин Украины,
Уточняется, что в отношении него дали показания очевидцы, рассказавшие, как одна из частных служб водителей перевозила группу украинцев через Польшу в Германию, а позднее следователи идентифицировали его по снимкам с камер контроля скорости.
Генеральная прокуратура Германии и Польская национальная прокуратура пока не прокомментировали этот вопрос.
В ходе расследования Германией были идентифицированы еще два человека — мужчина и женщина, также украинские инструкторы по дайвингу, однако ордера на их арест пока не выданы. Впрочем, отмечает Reuters, по-прежнему остается загадкой, кто стоял за взрывами, уничтожившими три из четырех трубопроводов.
В сентябре 2022 года газопроводы «
Швеция в июле 2024 года завершила официальное расследование атаки на трубопровод «Северный поток» и пришла к выводу, что не может никого в этом обвинить.