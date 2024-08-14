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    Reuters: Германия выдала ордер на арест украинского водолаза в рамках расследования подрыва «Северных потоков»

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    Германия выдала европейский ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который, предположительно, входил в группу, взорвавшую газопроводы «Северный поток». Об этом 14 августа сообщает Reuters, а также газеты SZ и Die Zeit и телеканал ARD со ссылкой на неназванные источники.

    По версии немецких следователей, гражданин Украины, Владимир З., проживавший в Польше, был одним из водолазов, которые в сентябре 2022 года заложили взрывные устройства на трубопроводах, идущих из России в Германию по дну Балтийского моря. В настоящий момент подозреваемый уже покинул Польшу, и его местонахождение неизвестно. Впрочем, журналисты смогли дозвониться до Владимира З., и в разговоре с ними тот заявил, что не причастен к взрывам.

    Уточняется, что в отношении него дали показания очевидцы, рассказавшие, как одна из частных служб водителей перевозила группу украинцев через Польшу в Германию, а позднее следователи идентифицировали его по снимкам с камер контроля скорости.

    Генеральная прокуратура Германии и Польская национальная прокуратура пока не прокомментировали этот вопрос.

    В ходе расследования Германией были идентифицированы еще два человека — мужчина и женщина, также украинские инструкторы по дайвингу, однако ордера на их арест пока не выданы. Впрочем, отмечает Reuters, по-прежнему остается загадкой, кто стоял за взрывами, уничтожившими три из четырех трубопроводов.

    В сентябре 2022 года газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря были повреждены взрывами. Генпрокуратура квалифицировала оба инцидента как теракты.

    Швеция в июле 2024 года завершила официальное расследование атаки на трубопровод «Северный поток» и пришла к выводу, что не может никого в этом обвинить.

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