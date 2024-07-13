Швеция не нашла кого обвинить в подрыве «Северных потоков» и прекратила дело

Швеция завершила официальное расследование атаки на трубопровод «Северный поток» и пришла к выводу, что не может никого в этом обвинить. Об этом 13 июля заявил в интервью изданию Time премьер-министр Ульф Кристерссон.

Расследование проводили, поскольку диверсия произошла в шведской экономической зоне, оно прошло «традиционно». Следователи не нашли, кому предъявить обвинение и закрыли дело, добавил глава кабмина. О выводах, к которым пришло следствие, Кристерссон распространяться не стал.

В сентябре 2022 года газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря были повреждены взрывами. Генпрокуратура квалифицировала оба инцидента как теракты.