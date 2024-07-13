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    Швеция не нашла кого обвинить в подрыве «Северных потоков» и прекратила дело

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    8 комментариев

    Швеция завершила официальное расследование атаки на трубопровод «Северный поток» и пришла к выводу, что не может никого в этом обвинить. Об этом 13 июля заявил в интервью изданию Time премьер-министр Ульф Кристерссон.

    Расследование проводили, поскольку диверсия произошла в шведской экономической зоне, оно прошло «традиционно». Следователи не нашли, кому предъявить обвинение и закрыли дело, добавил глава кабмина. О выводах, к которым пришло следствие, Кристерссон распространяться не стал.

    В сентябре 2022 года газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря были повреждены взрывами. Генпрокуратура квалифицировала оба инцидента как теракты.

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    Комментарии 7

    Artimenga13 Июл 2024 в 19:57
    Скоро будет интересная санта-барбара вокруг ГТС Украины, и оставить транзит будут просить сами европейцы, забыв про свои санкции.
    +0−0
    Эд Хэммет13 Июл 2024 в 19:52
    А кого это теперь волнует? И кому нужны эти трубы на дне моря? Газпром сначала сам ушел из Европы, а потом его ушли. Ну, допустим, были эти трубы сейчас целы, что бы это изменило? Европа четко заявила, что дальше покупать газ у Газпрома не будет. Они там не замерзнут, переживать не надо.
    +1−0
    ixform13 Июл 2024 в 19:50
    столько сил было потрачено чтобы обойти Украину с севера и юга и всё напрасно.. Украина стала костью в горле у Кремля - то они газ не пускают, то вот всё это.. ужасные вещи. Нет и тени сомнений в том что завтра же всё это прекратится вряд ли. Потому что на каждую хитрую морду найдётся болт с винтом. Кляп! И аккумулятор. Тем не менее это трагическая и поучительная история о мальчике Бобби, который очень любил деньги.
    +0−1
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