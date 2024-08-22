Маск: миллионы людей смогут пользоваться мозговыми чипами Neuralink через 10 лет

Спустя десять лет миллионы людей смогут получить доступ к мозговым нейрочипам, которые разрабатывает компания Neuralink. Об этом в среду, 22 августа, заявил американский бизнесмен Илон Маск в социальных сетях.
По его словам, при благоприятном развитии событий через несколько лет сотни людей будут пользоваться чипами Neuralink, через пять лет появятся десятки тысяч обладателей мозговыми имплантами, а через 1
С 2016 года Neuralink разрабатывает прибор для передачи сигналов мозга по Bluetooth, который позволяет управлять компьютером или смартфоном с помощью мозговых импульсов. Устройство представляет собой чип размером с монету, который крепится за ухом. От чипа в мозг идут до
В настоящее время всего два человека живут с вживленными имплантами от Neuralink. Так, на сайте компании пишут, что благодаря чипу второй парализованный пациент научился стрелять в
Автор: Neuralink / YouTube
В начале этого года компания Илона Маска Neuralink провела первую операцию по вживлению импланта в мозг человека. Благодаря эксперименту парализованный мужчина теперь может играть в виртуальные шахматы на своем ноутбуке, двигая курсор с помощью мысли.
Ранее Илон Маск заявлял, что в будущем люди будут использовать мозговые импланты для связи между собой. Это сможет стать заменой мобильных гаджетов.