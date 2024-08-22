Маск: миллионы людей смогут пользоваться мозговыми чипами Neuralink через 10 лет

Спустя десять лет миллионы людей смогут получить доступ к мозговым нейрочипам, которые разрабатывает компания Neuralink. Об этом в среду, 22 августа, заявил американский бизнесмен Илон Маск в социальных сетях.

По его словам, при благоприятном развитии событий через несколько лет сотни людей будут пользоваться чипами Neuralink, через пять лет появятся десятки тысяч обладателей мозговыми имплантами, а через 1 0 лет — миллионы.