В районе затопления суперъяхты Bayesian техномагната Майка Линча обнаружили тела еще двух погибших. Об этом сообщает 21 августа издание Reuters со ссылкой на источник, близкий к спасательным службам.

Одно из тел принадлежит «мужчине плотного телосложения», но опознать погибших пока не удалось. В любом случае уже можно констатировать, что число жертв кораблекрушения выросло до трех человек.

В понедельник, 19 августа, водяной смерч пронесся у берегов Италии, перевернув суперъяхту Bayesian. По словам очевидцев, судно ушло под воду примерно за две минуты. Как писала «Фонтанка», единственное, что успели сделать люди на яхте, — выпустить сигнальную ракету.

