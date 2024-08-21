В районе затопления суперъяхты Bayesian техномагната Майка Линча обнаружили тела еще двух погибших. Об этом сообщает 21 августа издание Reuters со ссылкой на источник, близкий к спасательным службам.
Одно из тел принадлежит «мужчине плотного телосложения», но опознать погибших пока не удалось. В любом случае уже можно констатировать, что число жертв кораблекрушения выросло до трех человек.
В понедельник, 19 августа, водяной смерч пронесся у берегов Италии, перевернув суперъяхту Bayesian. По словам очевидцев, судно ушло под воду примерно за две минуты. Как писала «Фонтанка», единственное, что успели сделать люди на яхте, — выпустить сигнальную ракету.
По данным на 21 августа, шесть человек остаются пропавшими без вести: владелец яхты 59-летний IT-инвестор Майк Линч (известный как «британский Билл Гейтс») и его 18-летняя дочь, финансовый магнат Джонатан Блумер и известный адвокат британской юридической фирмы Clifford Chance Кристофер Морвилло с супругами.
Видео момента крушения парусной лодки под британским флагом у побережья Сицилии опубликовало итальянское издание Giornale di Sicilia.
По словам итальянской пожарной службы, осмотр обломков судна, лежащих на боку на глубине около 50 метров, был «длительной и сложной» операцией, поскольку внутренние помещения были загромождены мебелью и мусором, а аквалангисты могли провести под водой всего 8–10 минут, прежде чем им приходилось всплывать.
Отдельно береговая охрана задействовала дистанционно управляемый аппарат для сканирования морского дна и подводной фото- и видеосъемки, которые, по ее словам, могут предоставить «полезную и своевременную информацию» прокурорам, расследующим катастрофу.