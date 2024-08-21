От роковой случайности к теории заговора. Что известно о крушении суперъяхты Bayesian спустя два дня

Стремительная гибель суперъяхты Bayesian у побережья Сицилии продолжает вызывать множество вопросов. Среди версий о причинах катастрофы, кроме водяного смерча, называют открытые окна, в которые мгновенно хлынула вода и огромную сломавшуюся мачту, которая, как противовес, увлекла судно за собой в пучину. А приверженцы теории заговора видят связь с недавней гибелью бывшего коллеги владельца Bayesian Стивена Чемберлена. Что произошло

Одна из крупнейших парусных яхт в мире, Bayesian пошла ко дну в 5 часов утра в полумиле от гавани Портичелло в провинции Палермо. Изучив видео, которое попало в объективы камер виллы напротив гавани, прокуратура пришла к выводу, что с лодкой ничего нельзя было сделать. «Всего за шестьдесят секунд можно увидеть, как корабль исчезает», цитирует владельца виллы итальянское агентство ANSA.



Единственное, что успели сделать люди на яхте — выпустить сигнальную ракету. Ее в 500 метрах от причала заметил местный рыбак. Когда он подошел к месту крушения, то обнаружил лишь обломки.

Кто был на яхте

На борту яхты под британским флагом находились 22 человека — 10 членов экипажа и 12 пассажиров, в том числе владелец яхты 59-летний Майк Линч, британский технопредприниматель и мультимиллионер.

Он и еще пять человек — 18-летняя дочь Линча Ханна, председатель совета директоров инвестиционного банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Энн Элизабет Джудит Блумер, адвокат Линча Крис Морвилло и жена Нада, — пропали без вести, пишет итальянское издание.



Среди 15 выживших итальянские СМИ называют сотрудницу принадлежащей Линчу венчурной компании Invoke Capital британку Шарлотту Голунски, ее мужа Джеймса Эмсли и их годовалую дочь Софию, командира парусника, 51-летнего новозеландца Джеймса Калфилда и бортпроводниц, 20-летнюю южноафриканку Лию Рэндалл и 22-летнюю немку Каю Чичен, и еще троих членов экипажа — Лео Эппеля, 39-летнего Мьина Хтун Чжо из Мьянмы и 22-летнего Мэтью Гриффита, гражданина Франции.

Один из членов экипажа погиб. Тело повара Рикардо Томаса нашли возле корабля накануне.



Как все эти люди оказались на Bayesian

В 1996 году Майк Линч основал компанию Autonomy, которая занималась разработчик программных решений, в том числе для работы с большими данными (Big Data), и стала одним из крупнейших британских предприятий.

В 2011 году Линч продал компанию Hewlett-Packard за £8,6 млрд ($11 млрд), а затем она же обвинила его в мошенничестве и завышении стоимости активов.



В июне этого года суд в США снял с Линча обвинения по делу, и он решил отметить окончание тяжбы в кругу близких и друзей.



Почему пропавших так долго ищут

Самая большая проблема поисков — 50-метровая глубина, на которой покоится лодка. Как рассказал The Guardian руководитель водолазной группы, три минуты уходит на погружение, еще 8 минут — на работу с затонувшим судном, и затем нужно немедленно подниматься.

Затруднен и доступ к судну — оно лежит на боку под углом 90 градусов, а проходы внутри захламлены мебелью.

Могут ли быть живы люди на яхте

Как считают сотрудники береговой охраны, есть основания полагать, что пропавшие пассажиры яхты погибли. Кроме того, они не исключают, что потоком воды людей вынесло с лодки и их там попросту нет. Однако на вопрос о вероятности того, могут ли они быть живы, представитель властей ответил: «Никогда не говори никогда, но разумно было бы ответить, что нет».



Почему затонуло судно

Незадолго до рассвета в Портичелло бушевал водяной смерч. Яхта Линча была оснащена 75-метровой мачтой, второй по величине в мире. Порывом ветра ее могло оторвать, а волны сделали свое дело, уронив лодку на бок. Силы ветра было достаточно, считают эксперты, чтобы просто вытолкнуть мачту параллельно воде: если мачта падает ниже ватерлинии, потопление судна неизбежно. Якорь, который удерживал яхту, создал рычаг, увеличивший кренящий момент.

Кроме того, в понедельник было жарко — скорее всего, окна на судне были распахнуты, либо их выдавило смерчем, что облегчило воде доступ внутрь и ускорило ее погружение. К тому же, в корпусе парусника водолазы обнаружили пробоину.



При чем тут теория заговора

