Мультимиллионер Майк Линч пропал после крушения яхты у берегов Сицилии. Предприниматель известен как «британский Билл Гейтс»

Британский технопредприниматель и мультимиллионер Майк Линч пропал без вести после крушения суперъяхты «Байесиан» у берегов Сицилии. Об этом 19 августа сообщает The Telegraph.



По данным издания, судно, на борту которого находились 22 человека, затонуло около 5 часов утра напротив Портичелло в провинции Палермо. В результате ЧП один из них погиб — его тело удалось обнаружить; местонахождение семерых, включая одного члена экипажа, до сих пор неизвестно. Жена Линча, Анджела Бакарес, находится среди спасенных.