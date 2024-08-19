Мультимиллионер Майк Линч пропал после крушения яхты у берегов Сицилии. Предприниматель известен как «британский Билл Гейтс»

Британский технопредприниматель и мультимиллионер Майк Линч пропал без вести после крушения суперъяхты «Байесиан» у берегов Сицилии. Об этом 19 августа сообщает The Telegraph.
По данным издания, судно, на борту которого находились 22 человека, затонуло около 5 часов утра напротив Портичелло в провинции Палермо. В результате ЧП один из них погиб — его тело удалось обнаружить; местонахождение семерых, включая одного члена экипажа, до сих пор неизвестно. Жена Линча, Анджела Бакарес, находится среди спасенных.
Поисковые работы продолжаются.
Майк Линч, известный как «британский Билл Гейтс», основал в 1996 году компанию Autonomy, которая под его руководством стала одним из крупнейших британских предприятий. Предприятие занималось разработкой ПО для работы со структурированными и неструктурированными данными, в том числе с так называемыми большими данными (Big Data). В июне суд в США снял с Линча обвинения по делу о мошенничестве, возбужденному после продажи Autonomy компании Hewlett-Packard.