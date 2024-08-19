    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    759мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.91eur97.84

    Мультимиллионер Майк Линч пропал после крушения яхты у берегов Сицилии. Предприниматель известен как «британский Билл Гейтс»

    3791
    5 комментариев

    Британский технопредприниматель и мультимиллионер Майк Линч пропал без вести после крушения суперъяхты «Байесиан» у берегов Сицилии. Об этом 19 августа сообщает The Telegraph.


    По данным издания, судно, на борту которого находились 22 человека, затонуло около 5 часов утра напротив Портичелло в провинции Палермо. В результате ЧП один из них погиб — его тело удалось обнаружить; местонахождение семерых, включая одного члена экипажа, до сих пор неизвестно. Жена Линча, Анджела Бакарес, находится среди спасенных.

    Поисковые работы продолжаются.

    Майк Линч, известный как «британский Билл Гейтс», основал в 1996 году компанию Autonomy, которая под его руководством стала одним из крупнейших британских предприятий. Предприятие занималось разработкой ПО для работы со структурированными и неструктурированными данными, в том числе с так называемыми большими данными (Big Data). В июне суд в США снял с Линча обвинения по делу о мошенничестве, возбужденному после продажи Autonomy компании Hewlett-Packard.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Майк ЛинчЯхтаКрушениеСудно затонулоСицилия
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close