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    Появилось видео. Смотрите, как в Сицилии за две минуты тонет суперъяхта с миллиардерами

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    Появилось видео момента крушения парусной лодки под британским флагом у побережья Сицилии. Его опубликовало итальянское издание Giornale di Sicilia.

    Giornale di Sicilia

    В понедельник, 19 августа, водяной смерч пронесся у берегов Италии, перевернув суперъяхту Bayesian. По словам очевидцев, судно ушло под воду примерно за две минуты. Как писала «Фонтанка», единственное, что успели сделать люди на яхте, — выпустить сигнальную ракету. Ее заметил местный рыбак в полукилометре от причала и когда подошел, обнаружил лишь обломки. После окончания шторма очевидцы и спасатели обнаружили в воде раненых. Как итог — 15 пассажиров судна, включая одного ребенка, были спасены и доставлены в больницы. Один человек погиб. Его идентифицировали как находившегося на борту повара Рикардо Томаса, гражданина Антигуа и Барбуда. Всего на борту были 22 человека, в основном граждане Великобритании.

    По данным на 21 августа, шесть человек остаются пропавшими без вести: владелец яхты 59-летний IT-инвестор Майк Линч и его 18-летняя дочь, финансовый магнат Джонатан Блумер и известный адвокат британской юридической фирмы Clifford Chance Кристофер Морвилло с супругами.

    Как пишет The Guardian со ссылкой на сотрудника береговой охраны, спасатели считают, что шансов найти пропавших живыми уже нет. В поисках принимают участие вертолеты и водолазы, направленные пожарной бригадой Италии. По данным CNN, Управление по расследованию морских аварий Великобритании (MAIB) направит в Палермо группу из четырех инспекторов для проведения предварительной оценки места происшествия.

    Исследователи из Института морских наук в Испании связывают появление водяных смерчей с высокой температурой Средиземного моря. Так, на прошлой неделе зафиксировали рекордную температуру в 28,9 градуса. При этом температура воды вокруг Сицилии поднялась до 30 градусов, что на 3 градуса выше нормы.

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