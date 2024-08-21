Появилось видео. Смотрите, как в Сицилии за две минуты тонет суперъяхта с миллиардерами

Появилось видео момента крушения парусной лодки под британским флагом у побережья Сицилии. Его опубликовало итальянское издание Giornale di Sicilia.



Giornale di Sicilia

В понедельник, 19 августа, водяной смерч пронесся у берегов Италии, перевернув суперъяхту Bayesian. По словам очевидцев, судно ушло под воду примерно за две минуты. Как писала «Фонтанка», единственное, что успели сделать люди на яхте, — выпустить сигнальную ракету. Ее заметил местный рыбак в полукилометре от причала и когда подошел, обнаружил лишь обломки. После окончания шторма очевидцы и спасатели обнаружили в воде раненых. Как итог — 15 пассажиров судна, включая одного ребенка, были спасены и доставлены в больницы. Один человек погиб. Его идентифицировали как находившегося на борту повара Рикардо Томаса, гражданина Антигуа и Барбуда. Всего на борту были 22 человека , в основном граждане Великобритании.



По данным на 21 августа, шесть человек остаются пропавшими без вести: владелец яхты 59-летний IT-инвестор Майк Линч и его 18-летняя дочь, финансовый магнат Джонатан Блумер и известный адвокат британской юридической фирмы Clifford Chance Кристофер Морвилло с супругами.



Как пишет The Guardian со ссылкой на сотрудника береговой охраны, спасатели считают, что шансов найти пропавших живыми уже нет. В поисках принимают участие вертолеты и водолазы, направленные пожарной бригадой Италии. По данным CNN, Управление по расследованию морских аварий Великобритании (MAIB) направит в Палермо группу из четырех инспекторов для проведения предварительной оценки места происшествия.

