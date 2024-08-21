«Пришло время двигаться вперед». Сергей Емельянов ушел с поста директора Александринского театра

Директор Александринского театра Сергей Емельянов покидает пост. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 21 августа.
«Сфера культуры и искусства — синоним моей трудовой биографии. Пришло время двигаться вперед — к решению новых задач и расширению горизонтов. Благодарю команду единомышленников за масштабную созидательную деятельность в стенах Александринского театра», — написал Емельянов.
Кто станет новым директором Александринского театра, пока не сообщается. На сайте учреждения Сергей Емельянов еще числится руководителем.
Емельянов стал руководить театром три года назад, в 2021 году. На момент вступления в должность новому директору было 27 лет. До работы в одном из старейших драматических театров России Емельянов был министром культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. О том, как Емельянов пришел на пост директора Александринского театра, читайте в нашем материале.