«Пришло время двигаться вперед». Сергей Емельянов ушел с поста директора Александринского театра

Директор Александринского театра Сергей Емельянов покидает пост. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 21 августа.



«Сфера культуры и искусства — синоним моей трудовой биографии. Пришло время двигаться вперед — к решению новых задач и расширению горизонтов. Благодарю команду единомышленников за масштабную созидательную деятельность в стенах Александринского театра», — написал Емельянов.

Кто станет новым директором Александринского театра, пока не сообщается. На сайте учреждения Сергей Емельянов еще числится руководителем.