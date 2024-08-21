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    В Петербурге обжаловали приговор по делу об убийстве 13-летней Василисы

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    Приговор по делу о расправе над 13-летней школьницей, забитой молотком в Парголово, просят пересмотреть. С решением не согласна защита осуждённых, мать погибшей просит убрать из него мягкость.

    Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга 21 августа, апелляционные жалобы на приговор Выборгского районного суда поступили от адвокатов осуждённых, их законных представителей и потерпевшей.

    Мать убитой девочки считает 7 и 6 лет в воспитательной колонии слишком мягким наказанием. Часть этого срока фигуранты уже отбыли в СИЗО, где один день считается за полтора дня в колонии.

    Анфиса, которой на момент совершения убийства исполнилось 15 лет, просит отменить приговор. Её защитник, как и адвокат Ильи, совершившего преступление в 16 лет, настаивают на изменении решения. «Фонтанке» адвокат осуждённого сообщил, что не уполномочен комментировать жалобу.

    Тело 13-летней Василисы нашли в лесу в Парголово 2 мая прошлого года. За два дня до этого девочка сказала маме, что пойдёт на мастер-класс, но домой так и не вернулась. Выяснилось, что на место своей гибели семиклассница приехала, думая, что идёт на пикник с друзьями. На первом допросе 16-летний подозреваемый рассказывал, как со спины напал на школьницу, которая отвлеклась, отвечая на вопросы якобы для интервью. Его подруга, по данным следствия, снимала происходящее на видео. После случившегося подросток написал в своём телеграм-канале, что бил молотком по голове и душил девочку, чтобы доказать своё величие. Она получила порядка 20 ударов.

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