В Петербурге обжаловали приговор по делу об убийстве 13-летней Василисы

Приговор по делу о расправе над 13-летней школьницей, забитой молотком в Парголово, просят пересмотреть. С решением не согласна защита осуждённых, мать погибшей просит убрать из него мягкость.



Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга 21 августа, апелляционные жалобы на приговор Выборгского районного суда поступили от адвокатов осуждённых, их законных представителей и потерпевшей.

Мать убитой девочки считает 7 и 6 лет в воспитательной колонии слишком мягким наказанием. Часть этого срока фигуранты уже отбыли в СИЗО, где один день считается за полтора дня в колонии.