Забил ребенка молотком. В Петербурге огласили приговор убийцам юной Василисы

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор двоим несовершеннолетним, признанным виновными в убийстве 13-летней Василисы в апреле 2023 года и краже. Об этом сообщает 31 июля объединенная пресс-служба судов города.



Илья получил 7 лет в воспитательной колонии, а Анфиса — 6 лет. Оба признаны виновными в убийстве малолетней, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Новость об убийстве 13-летней девочки потрясла весь Петербург весной прошлого года. Как писала «Фонтанка», ночью 30 апреля 16-летний Илья забил Василису молотком, после чего принялся душить. Тело подростка он вместе с 15-летней подругой Анфисой закопал в подготовленную яму у посёлка Парголово. Подростки с телефона жертвы написали ее матери, перевели себе 683 рубля, затем разбили и выкинули гаджет.