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    Убийство Василисы

    Забил ребенка молотком. В Петербурге огласили приговор убийцам юной Василисы

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    Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор двоим несовершеннолетним, признанным виновными в убийстве 13-летней Василисы в апреле 2023 года и краже. Об этом сообщает 31 июля объединенная пресс-служба судов города.

    Илья получил 7 лет в воспитательной колонии, а Анфиса — 6 лет. Оба признаны виновными в убийстве малолетней, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

    Новость об убийстве 13-летней девочки потрясла весь Петербург весной прошлого года. Как писала «Фонтанка», ночью 30 апреля 16-летний Илья забил Василису молотком, после чего принялся душить. Тело подростка он вместе с 15-летней подругой Анфисой закопал в подготовленную яму у посёлка Парголово. Подростки с телефона жертвы написали ее матери, перевели себе 683 рубля, затем разбили и выкинули гаджет.

    Затем Илья написал в своём телеграм-канале: «Я доказал своё величие». На допросе Анфиса рассказала, что сожалеет о содеянном и что действовала из страха перед другом.

    Оперативникам подросток хладнокровно пересказал все события того дня: как заранее вырыл могилу и как пригласил 13-летнюю Василису в лес на «интервью» — та сказала маме, что пойдет на мастер-класс в кафе. С собой в качестве оператора Илья позвал знакомую, бывшую одноклассницу Анфису, она же и сняла на камеру все удары молотком по затылку девочки.

    Мать Анфисы заверяла, что дочь росла прилежной и хорошо училась, Илью женщина не знала и никогда не видела.

    В период расследования друзья убитой девочки даже создали петицию с требованием жестоко наказать её убийц. «Василиса была очень добрым и светлым человеком, всегда улыбалась, делала комплименты как близким, так и чужим людям», — такой погибшую вспоминала одна из подруг.

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