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    Убийство Василисы

    «Убийство у Ржавого ручья». Чудовищная смерть 13-летней Василисы (видеоверсия)

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    В Парголово убита 13-летняя Василиса. Семиклассница пропала 30 апреля, поиски начали уже на следующий день. Тело девочки нашли в яме, рядом лежали окровавленный молоток и разбитый сотовый телефон. Последнее сообщение адресовано маме: «Я тебя люблю, но устала и хочу другой жизни, домой не вернусь». Но отправляла эсэмэску уже не Василиса.

    По подозрению в ее убийстве задержаны 16-летний Илья и 15-летняя Анфиса. Оперативникам подросток хладнокровно пересказал все события 30 апреля: как заранее вырыл могилу и как пригласил 13-летнюю Василису в лес на «интервью» — та сказала маме, что пойдет на мастер-класс в кафе. С собой в качестве оператора Илья позвал знакомую, бывшую одноклассницу Анфису, она же и сняла на камеру все удары молотком по затылку девочки. После предполагаемые соучастники отправили сообщение маме убитой, разбили телефон и закопали вместе жертвой и орудием убийства.

    Последнее пристанище Василисы находится около ручья Ржавый, оно достаточно глухое. Расположено в глубине от трассы, которая ведёт из города. Сюда силовиков привел сам подозреваемый, когда на него вышли через его же телеграм-канал с признанием в содеянном. Там он на аудиторию в несколько человек рассказал, что «был социопатом и никого никогда не любил», а «сделал это, чтобы доказать самому себе свое величие, способность творить ужасные дела».

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