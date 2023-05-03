«Убийство у Ржавого ручья». Чудовищная смерть 13-летней Василисы (видеоверсия)

В Парголово убита 13-летняя Василиса. Семиклассница пропала 30 апреля, поиски начали уже на следующий день. Тело девочки нашли в яме, рядом лежали окровавленный молоток и разбитый сотовый телефон. Последнее сообщение адресовано маме: «Я тебя люблю, но устала и хочу другой жизни, домой не вернусь». Но отправляла эсэмэску уже не Василиса.



По подозрению в ее убийстве задержаны 16-летний Илья и 15-летняя Анфиса. Оперативникам подросток хладнокровно пересказал все события 30 апреля: как заранее вырыл могилу и как пригласил 13-летнюю Василису в лес на «интервью» — та сказала маме, что пойдет на мастер-класс в кафе. С собой в качестве оператора Илья позвал знакомую, бывшую одноклассницу Анфису, она же и сняла на камеру все удары молотком по затылку девочки. После предполагаемые соучастники отправили сообщение маме убитой, разбили телефон и закопали вместе жертвой и орудием убийства.