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    В СКР показали молоток, которым убивали 13-летнюю девочку в Парголово. Видео

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    Кадры с места убийства 13-летней Василисы в Парголово появились 3 мая в Telegram-канале СКР. На них показан и молоток, которым, предположительно, наносились смертельные удары.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    «Проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего», — говорится в записи.

    «Фонтанка» писала, что в районе Каменки в ночь на 3 мая откопали тело 13-летней школьницы. По версии следствия, 16-летний Илья и его 15-летняя подруга договорились совершить убийство знакомой семиклассницы. В лесном массиве у посёлка Парголово они заранее выкопали для неё яму. 30 апреля соучастники позвали школьницу якобы на пикник, где подросток и забил жертву молотком. После этого с телефона погибшей они написали её матери, разбили мобильный и бросили его вместе с вещами в яму с телом. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

    Подробнее о том, что известно о страшном преступлении к этому часу, читайте здесь.

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