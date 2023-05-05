Добрая, мудрая, светлая. Друзья и одноклассники рассказали, какой была 13-летняя Василиса

Друзья 13-летней Василисы, которая была убита в лесу в Парголово, создали петицию с требованием жестоко наказать её убийц. Размещенная два дня назад, она к двум часам 5 мая набрала почти 2 тысячи подписей, хотя ссылка на нее распространяется между знакомыми в основном с помощью соцсетей. По просьбе «Фонтанки» друзья рассказали, какой была Василиса.

«Мы с ней познакомились в художественном кружке. Вместе ездили рисовать туда, готовились к поступлению в гимназию 190. Она каждые выходные приезжала ко мне домой, мы вместе рисовали, помогали друг другу, — рассказывает одна из подруг, с которой девочка сдружилась, несмотря на разницу в возрасте в три года. — Василиса была очень добрым и светлым человеком, всегда улыбалась, делала комплименты как близким, так и чужим людям. Совсем недавно начала создавать мастер-класс-встречи (нетворкинги), где делилась всем: теплом и душой с людьми. Василиса любила места на природе (леса, парки), мы ездили вместе с ней в кучу разных мест, проводили хорошо время. Любила рисовать, часто уставала в школе. Потеряла отца более трех лет назад примерно. Остались мама и её сестра».

«Василиса очень умная девочка. У нее было очень много планов на жизнь, которые, к сожалению, она уже не сможет воплотить, — вспоминает другая, путая настоящее и прошедшее время. — Она была очень спокойной, но веселой со своими друзьями. Развивалась в разных направлениях и умела найти язык со всеми». Подруга из гимназии уверяет, что от Василисы всегда исходил свет: «Вот она появляется в коридоре школы — и освещает своей чудесной улыбкой всё на свете. Василиса была невероятно отзывчивой, в ней не было и капли злости. С очень хорошим вкусом, девочка с креативным, нестандартным мышлением. Очень, очень мудрая, умела помочь в трудную минуту, сказать важные вещи, которые помогли бы прямо сейчас».

«Василиса очень-очень добрая, умная, отзывчивая, всегда пыталась помочь и поддержать в трудную минуту, даже если было плохо ей, — вспоминает её друг. — Она была лучиком света в этой жизни, у нее было очень много планов и целей, которые она бы 100 % достигла. Она любила этот мир, во всем видела красоту и делилась этим с другими. Устраивала свои коллажные встречи и там пыталась всем помочь, раскрыть людей. Василиса очень мудрая, веселая, у нее было необычное мышление. Очень ее люблю». Пару слов добавила сестра Василисы: «Я, наверное, знаю Василису большую часть своей жизни, чем кто-либо. Разница у нас с ней была 1 год и 2 месяца. Я не ценила ее так, как должна была, я воспринимала ее как данность, это меня очень огорчает. Она была веселой, часто своенравной, хитрой, саркастичной, но при этом самой доброй девочкой, которую я только могу представить. Если кто-то нуждался в помощи, то она всегда помогала, она, по моему мнению, была альтруисткой. Ей нравились природа и музыка. Нравилось ощущать жизнь и самые незначительные вещи, на которые другим было всё равно. Она самый яркий лучик, который был у всех ее знакомых, друзей и родных».