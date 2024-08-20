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    В Петербурге стартуют общественные обсуждения о запрете переносной рекламы на тротуарах

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    Смольный объявил о старте общественных обсуждений корректировки правил благоустройства, которая предлагает запретить ставить на тротуарах в Петербурге переносные конструкции для рекламы и информации. Информация об этом 20 августа появилась на сайте администрации города.

    Предложения и замечания по проекту изменений в правила благоустройства чиновники принимают с 27 августа до 25 сентября. Это можно сделать несколькими способами: через электронную приемную на сайте Смольного с пометкой «Общественные обсуждения правил благоустройства», письменно — отправить в комитет по благоустройству и с помощью записи в книге учета посетителей экспозиции (она откроется 27 августа в здании комитета на Караванной улице, 9).

    «Фонтанка» рассказывала о планах чиновников запретить размещение на тротуарах нестационарных конструкций для информации и рекламы, в том числе и штендеров. Исключение делается только для пюпитров, на которых кафе, как правило, размещают меню. Предприниматели в сфере общепита, с которыми поговорила «Фонтанка», высказались в поддержку этой инициативы, но подчеркнули, что вместе с тем надо упростить согласование вывесок на фасадах.

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