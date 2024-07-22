Реклама навынос. Бизнес отреагировал на желание Смольного убрать меню с тротуаров

Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В Петербурге собираются запретить установку на улицах так называемых штендеров и стритлайнов, на которых часто пишутся выдержки из меню и специальные предложения ресторанов. Бизнес поддержал заботу властей о городской среде, но призвал упростить согласования конструкций на фасадах.



Проект постановления, запрещающий установку на тротуарах нестационарных рекламных и информационных конструкций, был опубликован 19 июля на портале антикоррупционной экспертизы. Предполагается, что выдавать бизнесу уведомления о демонтаже и принудительно убирать такие объекты будет комитет по печати, который сейчас снимает незаконные вывески с фасадов и крыш зданий.



В пояснительной записке говорится, что петербуржцы часто жалуются на «хаотичное размещение» в городе штендеров, стритлайнов и иных выносных конструкций. Такая реклама и информация, не имеющая постоянного места, отрицательно влияет на внешний архитектурный и эстетический облик Петербурга, мешает проходу граждан, а также затрудняет уборку города.



Вопрос этих конструкций сейчас не регулируется. Но в комитете по печати считают, что единственное установленное место для информационных материалов — это стенды, которые ставят на основании разрешения, то есть «объекты стабильного территориального размещения». Монтируют их «на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктах движения общественного транспорта». Все остальное не подпадает под понятие «рекламная конструкция». А значит, надо установить запрет на размещение таких выносных объектов на территории Петербурга. Исключение делается лишь для пюпитров.



Опрошенные «Фонтанкой» предприниматели отмечают, что стритлайны, штендеры и любые другие информационные конструкции на тротуарах фактически и так были под запретом. Вернее, они рассматривались как элементы благоустройства, и их размещение требовало согласования с КГА, добиться чего было крайне сложно. В эстетических регламентах нет сведений о том, как должны выглядеть такие объекты, в то время как, например, требования к пюпитрам прописаны. Демонтажом несогласованного занимался в основном комитет по законности, которому, вероятно, не всегда хватало ресурсов. Сейчас стойки-раскладушки можно встретить возле некоторых ресторанов и кафе (как правило, там пишут выдержки из меню и какие-то спецпредложения), возле арок (информация об организациях, вход которых находится во дворе), а также на набережных (реклама прогулок по рекам и каналам).



«Плохого в них только то, что их ставят кто во что горазд, и это очень портит реально облик города», — комментирует совладелец пивоварни и бара «Бакунин» Александр Романенко. Но вместо того, чтобы их запрещать, было бы лучше разработать некий кодекс, которого бы все придерживались. «С точки зрения помех для пешеходов, пусть лучше самокаты запретят», — добавил он.

Раскладные конструкции на тротуаре создают ощущение «деревни или колхоза», соглашается совладелец сети ирландских пабов «Финнеганс» и вьетнамских кафе Joly Woo Николай Белоусов. Но другого способа проинформировать потребителя о спецпредложении или мероприятии у бизнеса зачастую нет. «Альтернативой могли бы быть информационные таблички на фасадах зданий, но их нужно отдельно согласовывать. И зачастую КГА не дает добро на рекламные материалы на фасадах зданий», — отмечает он.



Сеть бургерных «Бюро» старается размещать выдержки из меню на фасадах, говорит ее совладелец Петр Лобанов. Но, по его словам, получить такое разрешение непросто. «Но в целом инициатива правильная, должен быть какой-то облик культурного города», — подчеркивает он.

Ресторан Tres Amigos на улице Рубинштейна не использует выносные конструкции, говорит его директор Юлия Панкратьева. Но запрет она считает нецелесообразным. «Если это посредине тротуара, конечно, это неудобно. Но если это небольшой штендер или стритлайн у входа в ресторан и он никому не мешает, то почему нет?» — рассуждает она.



Выносные рекламные конструкции помогают привлечь внимание к той или иной торговой точке, отмечает Максим Жуков, основатель ресторанной группы ReCa и председатель комитета общественного питания субъектов МСП Санкт-Петербургского отделения «Деловой России». «Это либо какие-то специальные предложения, либо скидки, либо какие-то наиболее популярные блюда, комплексные обеды — все то, что максимально завлекает потребителя», — комментирует он.



Пюпитры с меню позволяют информировать клиента, когда он уже обратил внимание на заведение. Кроме того, они не слишком подходят для холодного времени, поскольку их смывает дождем и заваливает снегом. «Стритлайны стоят почти перпендикулярно земле, на них не липнет», — объясняет предприниматель.

Но бесконтрольного размещения подобных объектов быть не должно. По мнению Максима Жукова, ответственному бизнесу следует думать о красоте города, а не о «каких-то сиюминутных порывах урвать лишнюю копейку». «Если в центре города, где в каждом здании находится несколько организаций, каждая организация захочет поставить такой носитель информации на тротуаре, во что превратится город?» — подчеркивает он.



При этом из формулировок проекта постановления не вполне очевидно, можно ли ставить нестационарные информационные конструкции в границах согласованной летней террасы.



«Если ты находишься внутри участка, который тебе выделен, то ты имеешь право там расположить конструкцию с меню, какой-то акцией», — считает Максим Жуков. В этом случае такие штендеры и стритлайны не будут мешать уборке, поскольку рестораны сами убирают территорию. А если они будут органично вписаны в общий дизайн террасы, то не будут ухудшать эстетику городской среды, заключает он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

