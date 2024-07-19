В Петербурге запрещают переносные конструкции для рекламы и информации. Пюпитры пощадят

В Петербурге собираются запретить установку нестационарных конструкций для рекламы и информации, в том числе — так называемые штендеры. Их будут принудительно убирать.



Проект постановления правительства опубликован 19 июля. Он предлагает дополнить правила благоустройства, запретив размещение «нестационарных объектов для распространения рекламы либо информации». Функции комитета по печати, соответственно, дополнят выдачей уведомления о демонтаже и самим демонтажом таких конструкций.

В пояснительной записке говорится, что петербуржцы часто жалуются на «хаотичное размещение на территории Санкт-Петербурга выносных конструкций (не имеющих стабильного территориального размещения), предназначенных для распространения рекламы либо информации, отрицательно влияющих на внешний архитектурный и эстетический облик Санкт-Петербурга, мешающих проходу граждан, а также затрудняющих уборку города». Вопрос этих конструкций (штендеров, стрит-лайнов и иных) сейчас не регулируется.