    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    3 м/с, ю-з

    759мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.8eur98.32

    Двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области во время обстрела. Они помогали вывозить жителей в ПВР

    2177
    1 комментарий

    Двое сотрудников Народного фронта 16 августа погибли в одном из приграничных районов Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба организации в телеграм-канале.

    По данным ОНФ, погибшие помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения. В состав эвакуационной бригады входили три человека. Николай Ковалев и Давид Соколов скончались на месте, а третий сотрудник, Федор Геращенко, был доставлен в больницу с осколочными ранениями и ожогами.

    Между тем в «ЛизаАлерт» приняли решение закрыть информацию о людях, разыскиваемых в приграничных районах Курской области, чтобы оградить родственников пропавших от мошенников.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОНФКурская областьОбстрелПрямое попадание ракетыСмерть
    ЛАЙК3
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close