Двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области во время обстрела. Они помогали вывозить жителей в ПВР

Двое сотрудников Народного фронта 16 августа погибли в одном из приграничных районов Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба организации в телеграм-канале.

По данным ОНФ, погибшие помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения. В состав эвакуационной бригады входили три человека. Николай Ковалев и Давид Соколов скончались на месте, а третий сотрудник, Федор Геращенко, был доставлен в больницу с осколочными ранениями и ожогами.