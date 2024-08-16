«ЛизаАлерт» перестала публиковать данные о пропавших в Курской области

В «ЛизаАлерт» приняли решение закрыть информацию о людях, разыскиваемых в приграничных районах Курской области. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил поисково-спасательный отряд в своем Telegram-канале.



«ЛизаАлерт» перестала публиковать данные о курчанах, чтобы оградить родственников пропавших от мошенников.



«Мошенники могут пользоваться этой информацией, связываться с родственниками, сообщать, что ваш родственник, которого вы разыскиваете, в плену, или придумывать еще какие схемы. Для того чтобы этого не было, и чтобы не увеличивать количество пострадавших, а это главный постулат, которым мы пользуемся, мы приняли решение убрать ориентировки», – объясняет председатель ДПСО «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.



Несмотря на появившиеся ограничения, «ЛизаАлерт» будет и дальше заниматься обработкой заявок, но уже в конфиденциальном режиме, применяя все имеющиеся у них средства.



В сообщении отряда подчеркивается, что «ЛизаАлерт» открыта для сотрудничества и взаимодействия со всеми службами, ведомствами и общественными организациями. Они надеются разработать стратегию совместной работы, чтобы помогать в поисках пропавших.



«ЛизаАлерт» – это добровольческий поисково-спасательный отряд, который занимается поиском пропавших людей. Если вы ищете близкого человека, заявку на его поиск можно подать по телефону горячей линии отряда по номеру 8(800)700-54-52 или заполнить форму на сайте lizaalert.org.



Ранее власти Курской области 14 августа обратились к жителям с просьбой не выкладывать в интернет данные пропавших людей.



Известно, что киберполиция фиксирует рост мошенничеств, жертвами которых становятся родные и близкие пропавших людей. Мошенники выманивают деньги под предлогом найти или вывезти пропавшего человека.

