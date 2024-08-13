МВД: активизировались мошенники, которые обещают найти или вывезти из Курской области пропавшего человека

Мошенники наживаются на беде жителей приграничных районов. Жертвами становятся люди, у которых пропали родные и близкие. Об этом
«В отношении жителей Курской области активизировались мошенники, которые выманивают деньги под предлогом найти или вывезти пропавшего человека», — говорится в сообщении.
Киберполиция публикует скрины переписки с мошенниками и подчёркивает, что обещанной помощи они не оказывают.
Десятки тысяч беженцев из приграничных районов Курской области сейчас стекаются в областной центр, спасаясь от боевых действий. «Фонтанка» рассказывала человеческие истории в специальном репортаже. В Белгородской области из-за оперативной обстановки более
Подробнее об обстановке в Курской области — в тексте «Фонтанки». По данным местных властей на