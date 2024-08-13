МВД: активизировались мошенники, которые обещают найти или вывезти из Курской области пропавшего человека

Мошенники наживаются на беде жителей приграничных районов. Жертвами становятся люди, у которых пропали родные и близкие. Об этом 13 августа сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем телеграм-канале.



«В отношении жителей Курской области активизировались мошенники, которые выманивают деньги под предлогом найти или вывезти пропавшего человека», — говорится в сообщении.



Киберполиция публикует скрины переписки с мошенниками и подчёркивает, что обещанной помощи они не оказывают.

