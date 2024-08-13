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    МВД: активизировались мошенники, которые обещают найти или вывезти из Курской области пропавшего человека

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    Мошенники наживаются на беде жителей приграничных районов. Жертвами становятся люди, у которых пропали родные и близкие. Об этом 13 августа сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем телеграм-канале.

    «В отношении жителей Курской области активизировались мошенники, которые выманивают деньги под предлогом найти или вывезти пропавшего человека», — говорится в сообщении.

    Киберполиция публикует скрины переписки с мошенниками и подчёркивает, что обещанной помощи они не оказывают.

    Десятки тысяч беженцев из приграничных районов Курской области сейчас стекаются в областной центр, спасаясь от боевых действий. «Фонтанка» рассказывала человеческие истории в специальном репортаже. В Белгородской области из-за оперативной обстановки более 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района.

    Подробнее об обстановке в Курской области — в тексте «Фонтанки». По данным местных властей на 12 августа, под контролем ВСУ оставалось 28 населенных пунктов в Курской области. «Глубина проникновения на территорию Курской области — 12 километров, а ширина фронта составляет 40 километров», — заявил врио губернатора.

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