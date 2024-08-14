«Может усугубить ситуацию». Курян просят не рассказывать в Сети о пропавших родных и близких

Власти Курской области 14 августа обратились к жителям с просьбой не выкладывать в интернет данные пропавших людей. Это может быть опасно.



«Многие куряне сейчас утратили связь с родными и близкими. Оперативный штаб Курской области информирует, что публиковать контактные данные в открытых источниках недопустимо», — подчеркивается в сообщении.



Поиск можно проводить только в закрытых чатах с проверенными участниками. Пропавших людей ищут специальные организации и сообщества с привлечением волонтеров. Курянам следует обращаться в отряд «ЛизаАлерт» (8–800–700–54–52, vk.com/lizaalert_kyrsk) и Российский Красный Крест (8–800–250–56–29).