«Может усугубить ситуацию». Курян просят не рассказывать в Сети о пропавших родных и близких

Власти Курской области 14 августа обратились к жителям с просьбой не выкладывать в интернет данные пропавших людей. Это может быть опасно.
«Многие куряне сейчас утратили связь с родными и близкими. Оперативный штаб Курской области информирует, что публиковать контактные данные в открытых источниках недопустимо», — подчеркивается в сообщении.
Поиск можно проводить только в закрытых чатах с проверенными участниками. Пропавших людей ищут специальные организации и сообщества с привлечением волонтеров. Курянам следует обращаться в отряд «ЛизаАлерт» (8–800–700–54–52, vk.com/lizaalert_kyrsk) и Российский Красный Крест (8–800–250–56–29).
«Не публикуйте личные данные, номера телефонов и документы своих близких в открытых источниках, в том числе в телеграм-каналах и других соцсетях, проявляйте осторожность», — просит областная администрация.
«Противник активно использует любую доступную информацию в корыстных целях. Публикация персональных данных пропавших в открытых источниках может усугубить ситуацию», — отмечается в сообщении.
«Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) активно собирает такие сведения для шантажа и распространения дезинформации», — поясняют в администрации.
Киберполиция также фиксирует рост мошенничеств, жертвами становятся родные и близкие пропавших людей. «В отношении жителей Курской области активизировались мошенники, которые выманивают деньги под предлогом найти или вывезти пропавшего человека», — предупредили 13 августа в МВД.
Из-за боевых действий из приграничных районов Курской области выехали десятки тысяч людей, есть те, с кем пропала связь. «Фонтанка» рассказывала истории беженцев в специальном репортаже. Последние новости о ситуации в регионе читайте на «Фонтанке».