Суд на 30 суток приостановил работу поставщика еды в детсад в Парголово, где массово отравились дети

Калининский районный суд Петербурга приостановил на 30 суток работу организатора питания ООО «РУТСИ», который поставлял еду в детсад «Дельфин», где массово отравились воспитанники. Компанию привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, сообщает 15 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Во время проверки на предприятии нашли множество нарушений. Так, на продукции не было маркировки (а значит, было невозможно определить ее срок годности), отсутствовала ежедневная регистрация показателей температурного режима, не был промаркирован кухонный и уборочный инвентарь, скоропортящиеся продукты хранились при температуре, отличающейся от требуемой производителем. Кроме того, на производстве обнаружили насекомых, а уборка в помещениях проводилась некачественно. Также сообщается об отсутствии рабочих растворов дезинфицирующих средств (без этого невозможно проводить дезинфекцию инвентаря, посуды и помещений).

