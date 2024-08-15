Суд на 30 суток приостановил работу поставщика еды в детсад в Парголово, где массово отравились дети

Калининский районный суд Петербурга приостановил на 30 суток работу организатора питания ООО «РУТСИ», который поставлял еду в детсад «Дельфин», где массово отравились воспитанники. Компанию привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, сообщает 15 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Во время проверки на предприятии нашли множество нарушений. Так, на продукции не было маркировки (а значит, было невозможно определить ее срок годности), отсутствовала ежедневная регистрация показателей температурного режима, не был промаркирован кухонный и уборочный инвентарь, скоропортящиеся продукты хранились при температуре, отличающейся от требуемой производителем. Кроме того, на производстве обнаружили насекомых, а уборка в помещениях проводилась некачественно. Также сообщается об отсутствии рабочих растворов дезинфицирующих средств (без этого невозможно проводить дезинфекцию инвентаря, посуды и помещений).
В суде представитель ООО «РУТСИ» заявил, что сейчас компания исполняет все рекомендации Роспотребнадзора и частично устраняет нарушения.
До решения суда у организатора питания был временный запрет деятельности с 23 июля. Его зачли в срок приостановления деятельности.
Напомним, 6 августа стало известно, что Выборгский районный суд Петербурга закрыл на 35 суток частный детский сад «Дельфин» (он же «Изюминка») на улице Валерия Гаврилина, куда ООО «РУТСИ» поставляло еду. В конце июля Роспотребнадзор сообщил, что 26 воспитанников частного детского сада в Парголово получили кишечную инфекцию, восемь из них были госпитализированы. Тогда ведомство выявило сальмонеллу в еде, которую доставляет в детский сад ООО «РУТСИ», и сняло с реализации партию продуктов.