Суд на 35 суток закрыл детский сад «Дельфин» после массового отравления воспитанников

Выборгский районный суд Петербурга закрыл частный детский сад «Дельфин» (он же «Изюминка») на улице Валерия Гаврилина на 35 суток. В конце июля в дошкольном учреждении массово отравились дети.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 6 августа, ЧДОУ «Детский сад «Дельфин» был закрыт после несоблюдения администрацией санитарных норм. Расследование выявило множество нарушений, из-за которых дети попали в больницу с кишечной инфекцией.
Выяснилось, что в «Дельфине» не соблюдали принцип групповой изоляции, не проводили камерную дезинфекцию постельных принадлежностей и шкафчиков детей, заболевших кишечной инфекцией, а также не использовали помещения по назначению. К примеру, две четырехъярусные кровати располагались в спортивно-музыкальном зале.
Кроме того, дети и персонал не проходили ежедневный осмотр. В учреждении отсутствовали шкафчики для верхней одежды и обуви воспитанников. Была нарушена организация дневного сна детей: при списочном составе 34 человека в наличии было 26 кроватей и 22 комплекта постельных принадлежностей. Еще в детском саду не хватало раковин для мытья рук, холодильников, дополнительных наборов постельного белья. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования сотрудники не предоставили журнал учета температурного режима в холодильниках, а также суточные пробы завтрака.
«Временный запрет деятельности с 25.07.2024 года зачтен в срок административного приостановления деятельности», — добавили в пресс-службе.
Напомним, что 25 июля Роспотребнадзор заявил о 26 случаях кишечной инфекции в детском саду «Дельфин». Восемь воспитанников садика попали в больницу. Причиной заражения стала сальмонелла, которую надзорный орган выявил в еде, поставляемый в детский сад ООО «РУТСИ».
К слову, на сайте детского сада в разделе «Чем дети питаются?» дан подробный ответ, в котором представлено примерное меню из неповторяющихся в течение недели блюд. Рацион детям меняют в зависимости от сезона, а в помещения садика не допускается ребенок с первичными признаками заболевания. Помещения садика «оборудованы специальными, безопасными рециркуляторами воздуха «Дезар» для профилактики ОРЗ и ОРВИ».
Как указано на сайте, минимальная стоимость посещения «Дельфина» составляет 28 800 рублей в месяц. За эти деньги малыш будет проводить в садике по пять часов в день пять раз в неделю. Если родитель будет платить 32 800 рублей, то ребенок сможет находиться в садике 11 часов пять дней в неделю.