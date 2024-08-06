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    Суд на 35 суток закрыл детский сад «Дельфин» после массового отравления воспитанников

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    Выборгский районный суд Петербурга закрыл частный детский сад «Дельфин» (он же «Изюминка») на улице Валерия Гаврилина на 35 суток. В конце июля в дошкольном учреждении массово отравились дети.

    Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 6 августа, ЧДОУ «Детский сад «Дельфин» был закрыт после несоблюдения администрацией санитарных норм. Расследование выявило множество нарушений, из-за которых дети попали в больницу с кишечной инфекцией.

    Выяснилось, что в «Дельфине» не соблюдали принцип групповой изоляции, не проводили камерную дезинфекцию постельных принадлежностей и шкафчиков детей, заболевших кишечной инфекцией, а также не использовали помещения по назначению. К примеру, две четырехъярусные кровати располагались в спортивно-музыкальном зале.

    Кроме того, дети и персонал не проходили ежедневный осмотр. В учреждении отсутствовали шкафчики для верхней одежды и обуви воспитанников. Была нарушена организация дневного сна детей: при списочном составе 34 человека в наличии было 26 кроватей и 22 комплекта постельных принадлежностей. Еще в детском саду не хватало раковин для мытья рук, холодильников, дополнительных наборов постельного белья. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования сотрудники не предоставили журнал учета температурного режима в холодильниках, а также суточные пробы завтрака.

    «Временный запрет деятельности с 25.07.2024 года зачтен в срок административного приостановления деятельности», — добавили в пресс-службе.

    Напомним, что 25 июля Роспотребнадзор заявил о 26 случаях кишечной инфекции в детском саду «Дельфин». Восемь воспитанников садика попали в больницу. Причиной заражения стала сальмонелла, которую надзорный орган выявил в еде, поставляемый в детский сад ООО «РУТСИ».

    К слову, на сайте детского сада в разделе «Чем дети питаются?» дан подробный ответ, в котором представлено примерное меню из неповторяющихся в течение недели блюд. Рацион детям меняют в зависимости от сезона, а в помещения садика не допускается ребенок с первичными признаками заболевания. Помещения садика «оборудованы специальными, безопасными рециркуляторами воздуха «Дезар» для профилактики ОРЗ и ОРВИ».

    Как указано на сайте, минимальная стоимость посещения «Дельфина» составляет 28 800 рублей в месяц. За эти деньги малыш будет проводить в садике по пять часов в день пять раз в неделю. Если родитель будет платить 32 800 рублей, то ребенок сможет находиться в садике 11 часов пять дней в неделю.

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