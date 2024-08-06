Суд на 35 суток закрыл детский сад «Дельфин» после массового отравления воспитанников

Выборгский районный суд Петербурга закрыл частный детский сад «Дельфин» (он же «Изюминка») на улице Валерия Гаврилина на 35 суток. В конце июля в дошкольном учреждении массово отравились дети.



Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 6 августа, ЧДОУ «Детский сад «Дельфин» был закрыт после несоблюдения администрацией санитарных норм. Расследование выявило множество нарушений, из-за которых дети попали в больницу с кишечной инфекцией.

Выяснилось, что в «Дельфине» не соблюдали принцип групповой изоляции, не проводили камерную дезинфекцию постельных принадлежностей и шкафчиков детей, заболевших кишечной инфекцией, а также не использовали помещения по назначению. К примеру, две четырехъярусные кровати располагались в спортивно-музыкальном зале.