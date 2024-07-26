Роспотребнадзор проверяет детский сад в Парголово, где массово отравились дети

Более двух десятков воспитанников частного детского сада в Парголово получили кишечную инфекцию. Несколько пострадавших в больнице. Об этом 25 июля сообщает управление Роспотребнадзора по Петербургу.



По данным ведомства, речь идет о детском саде «Дельфин» (он же «Изюминка»), расположенного в доме 15 по улице Валерия Гаврилова. На 25 июля зарегистрировано 26 случаев кишечной инфекции. В больницу попали 8 детей.

Роспотребнадзор выявил сальмонеллу в еде, которую доставляет в детский сад ООО «РУТСИ». Управление сняло с реализации продукты объемом 363,712 кг. Расследование в отношении «РУТСИ», как сообщает ведомство, выявило множество грубых санитарно-эпидемиологических нарушений на производстве. Так, не соблюдались сроки годности, условия хранения и транспортировки продуктов. Кроме того, у компании не было сертификатов соответствия на реализуемую продукцию. Производственные помещения были грязные и не соответствовали требуемым нормам.