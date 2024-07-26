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    Роспотребнадзор проверяет детский сад в Парголово, где массово отравились дети

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    Более двух десятков воспитанников частного детского сада в Парголово получили кишечную инфекцию. Несколько пострадавших в больнице. Об этом 25 июля сообщает управление Роспотребнадзора по Петербургу.

    По данным ведомства, речь идет о детском саде «Дельфин» (он же «Изюминка»), расположенного в доме 15 по улице Валерия Гаврилова. На 25 июля зарегистрировано 26 случаев кишечной инфекции. В больницу попали 8 детей.

    Роспотребнадзор выявил сальмонеллу в еде, которую доставляет в детский сад ООО «РУТСИ». Управление сняло с реализации продукты объемом 363,712 кг. Расследование в отношении «РУТСИ», как сообщает ведомство, выявило множество грубых санитарно-эпидемиологических нарушений на производстве. Так, не соблюдались сроки годности, условия хранения и транспортировки продуктов. Кроме того, у компании не было сертификатов соответствия на реализуемую продукцию. Производственные помещения были грязные и не соответствовали требуемым нормам.

    Также проверки прошли в детском саду. Там не соблюдались требования групповой изоляции и дезинфекции, не стиралось постельное белье, уборка проводилась нерегулярно.

    Роспотребнадзор временно закрыл ООО «РУТСИ» и детский сад в Парголово и готов помочь пострадавшим составить досудебные претензии к организациям. «Управление готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда», — пишет ведомство.

    К слову, у детского сада три филиала. Первый — в доме 15 на улице Валерия Гаврилина, второй — в доме 17 на Будапештской и третий — в доме 27 на улице Беринга.

    На сайте детского сада в разделе «Чем дети питаются?» дан подробный ответ, в котором представлено примерное меню из не повторяющихся в течение недели блюд. А также сказано: «Полноценное и сбалансированное питание является одним из важнейших факторов физического и умственного развития ребенка. В нашем детском саду возможен практически любой аллерго-стол. Меню сезонное и меняется от времени года».

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