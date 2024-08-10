Проливные дожди унесли жизни более 150 человек в Китае

Непогода сразила не только Петербург. В Китае — середина сезона наводнений, проливные дожди и оползни за последние два месяца унесли жизни более
Сезон наводнений в Китае длится с середины июля до середины августа. За это время в стране произошло несколько стихийных бедствий. Так, в понедельник продолжались поиски жертв наводнения и оползня в горном районе Тибета в провинции Сычуань, в результате которого девять человек погибли и
В субботу утром стихийное бедствие разрушило дома и убило по меньшей мере семь человек в деревне Риди, пишет ABCNews со ссылкой на телекомпанию CCTV. Еще два человека погибли после того, как обрушился мост между двумя тоннелями. Тогда упали четыре автомобиля.
Около десяти дней назад после тайфуна «Гаэми», который принес в Китай интенсивные дожди, погибли по меньшей мере