Проливные дожди унесли жизни более 150 человек в Китае

Непогода сразила не только Петербург. В Китае — середина сезона наводнений, проливные дожди и оползни за последние два месяца унесли жизни более 150 человек по стране, сообщает агентство ABCNews 10 августа .

Сезон наводнений в Китае длится с середины июля до середины августа. За это время в стране произошло несколько стихийных бедствий. Так, в понедельник продолжались поиски жертв наводнения и оползня в горном районе Тибета в провинции Сычуань, в результате которого девять человек погибли и 18 пропали без вести.

В субботу утром стихийное бедствие разрушило дома и убило по меньшей мере семь человек в деревне Риди, пишет ABCNews со ссылкой на телекомпанию CCTV. Еще два человека погибли после того, как обрушился мост между двумя тоннелями. Тогда упали четыре автомобиля.