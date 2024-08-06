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    Wildberries по требованию ФАС отменил один штраф для продавцов и сделал чаты с покупателями

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    Крупнейший онлайн-ретейлер России Wildberries выполнил требования из предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), изменив некоторые условия работы с продавцами. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

    С 2022-го по 2023 год ФАС получила много сигналов о возможных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны маркетплейса. Служба провела проверку и по ее итогам вынесла ООО «Вайлдберриз» предупреждение: если компания не исправит ситуацию, в отношении нее будет возбуждено антимонопольное дело.

    Проверяющие пришли к выводу, что торговая площадка навязывает продавцам невыгодные условия сотрудничества. Теперь Wildberries отчитался об изменении политики работы с селлерами. Так, продавцам больше не придется платить штраф, если их личный кабинет был взломан третьими лицами. Тарифы на хранение и логистику не будут постоянно меняться, а будут зафиксированы на дату поступления товаров на склад. Площадка запустила чаты, в которых продавец сможет разрешить спорную ситуацию напрямую с покупателем. Также предприниматели и компании смогут размещать на маркетплейсе свои контакты.

    Кроме того, Wildberries сформировал список нарушений, на основании которых с продавцом в одностороннем порядке может расторгнуть договор и заблокировать его личный кабинет.

    Накануне Wildberries официально объединился с крупнейшим в стране оператором наружной рекламы, группой Russ. Теперь вместо ООО «Вайлдберриз» по обязательствам перед клиентами и партнерами отвечает совместное предприятие ООО РВБ.

    Объединение бизнеса произошло на фоне скандала. В конце июля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал разговор с мужем основательницы Wildberries Владиславом Бакальчуком, где госдеятель обвинил Russ в рейдерском захвате бизнеса и разрушении семьи. Позже на сторону Бакальчука публично встали рэпер Тимати и продюсер Иосиф Пригожин.

    Основательница и глава Wildberries Татьяна Бакальчук в свою очередь опровергла информацию о рейдерском захвате компании, пояснив, что в основе конфликта — назревший бракоразводный процесс между супругами. 30 июля она подала на развод с Владиславом. Суд пока оставил иск без движения.

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