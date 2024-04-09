ФАС выдала предупреждение Wildberries

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предупреждение маркетплейсу Wildberries. Об этом 9 апреля сообщает официальный тг-канал ФАС.
Уточняется, что с 2022-го по 2023 год в ФАС поступило большое количество сигналов о нарушении антимонопольного законодательства со стороны маркетплейса.
ФАС изучила работу компании и пришла к выводам, что в оферте о реализации товара на сайте Wildberries есть пункты, которые навязывают продавцам невыгодные условия. А тарифы компании на логистические услуги меняются чуть ли не ежедневно.
«Условия площадки о наложении штрафных санкций на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами, являются несоразмерными», — указано в сообщении.
В ФАС ожидают, что Wildberries внесет изменения в оферту о реализации товара на сайте и прекратит практику других нарушений. При этом изменения не должны повлечь ухудшения условий для контрагентов.
В случае неисполнения этих требований ФАС вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, подчеркнуто в сообщении службы.
Напомним, Wildberries и Ozon признаны Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России компаниями, занимающими доминирующее положение на рынке онлайн-ретейла. Такой статус позволяет ФАС применять к ним более строгие меры регулирования.