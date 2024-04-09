ФАС выдала предупреждение Wildberries

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предупреждение маркетплейсу Wildberries. Об этом 9 апреля сообщает официальный тг-канал ФАС.

Уточняется, что с 2022-го по 2023 год в ФАС поступило большое количество сигналов о нарушении антимонопольного законодательства со стороны маркетплейса.

ФАС изучила работу компании и пришла к выводам, что в оферте о реализации товара на сайте Wildberries есть пункты, которые навязывают продавцам невыгодные условия. А тарифы компании на логистические услуги меняются чуть ли не ежедневно.

«Условия площадки о наложении штрафных санкций на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами, являются несоразмерными», — указано в сообщении.