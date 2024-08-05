В Курской области БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой дом. Ранен мирный житель

Украинский беспилотник вечером 5 августа сбросил взрывное устройство на жилой дом в посёлке Коренево Кореневского района Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

По данным врио, в результате взрыва был ранен местный мирный житель: мужчину госпитализировали в Рыльскую районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Ранее сегодня один человек погиб и трое пострадали при попадании дрона в автобус под Белгородом.