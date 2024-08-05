    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, вос

    759мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd84.95eur93.04

    В Курской области БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой дом. Ранен мирный житель

    1320
    обсудить

    Украинский беспилотник вечером 5 августа сбросил взрывное устройство на жилой дом в посёлке Коренево Кореневского района Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

    По данным врио, в результате взрыва был ранен местный мирный житель: мужчину госпитализировали в Рыльскую районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

    Ранее сегодня один человек погиб и трое пострадали при попадании дрона в автобус под Белгородом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Курская областьАлексей СмирновКоптерВзрывДомРаненыйАтака беспилотниковДроны
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close