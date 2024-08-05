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    Один человек погиб и трое пострадали при попадании дрона в автобус под Белгородом

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    ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус с людьми сельхозпредприятия «Агробелогорье» в селе Вязово Краснояружского района. Не обошлось без жертв. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 5 августа.

    В результате удара погиб мужчина, полученные раны оказались несовместимы с жизнью. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава региона.

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    Еще три человека пострадали, их госпитализировали.

    Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области сообщил о пяти пострадавших сразу в нескольких населенных пунктах в результате атаки БПЛА.

    За минувшие сутки Белгородскую область атаковали 11 раз. Погибла одна местная жительница.

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