Один человек погиб и трое пострадали при попадании дрона в автобус под Белгородом

ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус с людьми сельхозпредприятия «Агробелогорье» в селе Вязово Краснояружского района. Не обошлось без жертв. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 5 августа.
В результате удара погиб мужчина, полученные раны оказались несовместимы с жизнью. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава региона.
Еще три человека пострадали, их госпитализировали.
Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области сообщил о пяти пострадавших сразу в нескольких населенных пунктах в результате атаки БПЛА.
За минувшие сутки Белгородскую область атаковали 11 раз. Погибла одна местная жительница.